Katastrofa autokaru z weselnikami. Jest wiele ofiar

Piętnaście osób zginęło, a cztery zostały ranne w wypadku autokaru w indyjskim stanie Andhra Pradesh. Pojazdem podróżowali weselnicy.

Do wypadku doszło nieopodal miasta Veldurthi w dystrykcie Kurnool. Kierowca autokaru chciał ominąć na autostradzie łączącej Bengaluru z Hyderabadem jednoślad, ale przebił ogrodzenie oddzielające pasy i zderzył się z jadącym z naprzeciwka SUV-em. Wiadomo, że pojazd poruszał się z nadmierną prędkością.



Lokalna policja poinformowała, że autokarem podróżowało około 20 osób, w większości członków jednej rodziny, która wracała z miasta Anantapur do wioski Ramapuram w dystrykcie Jogulamba Gadwal.



Na miejscu zginęło 13 osób, kolejne dwie zmarły w drodze do szpitala. Cztery osoby są w stanie krytycznym. Jako pierwsi na pomoc poszkodowanym ruszyli inni kierowcy.



Policja wszczęła dochodzenie w sprawie wypadku.



Drogi w Indiach należą do najbardziej niebezpiecznych na świecie; co roku ginie na nich w wypadkach ponad 150 tys. osób.

