Polacy lubią inscenizacje. Minister dziękuje rekonstruktorom za atrakcyjne przybliżanie historii

– Na użytek programu »Niepodległa« zrobiliśmy badania. Zapytaliśmy Polaków, w jakiej formie lubią obchodzić rocznice historyczne. Na czołowym miejscu wskazali, że bardzo lubią inscenizacje. Bardzo dziękuję w związku z tym grupom rekonstrukcyjnym przypominającym różne formacje zbrojne za to, że jesteście – mówił Jarosław Sellin w sobotę przed siedzibą Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wiceminister kultury wziął udział w V Defiladzie Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Sellin dodał, że w Polsce jest ok. 800 grup rekonstrukcyjnych. – Jest to imponujące w skali całej Europy – ocenił.



W Defiladzie Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku uczestniczyło kilkaset osób, w tym wiele przebranych w dawne mundury wojskowe. Nie zabrakło historycznych wozów wojskowych, w tym czołgu, i rekonstruktorów na koniach. Pochód, który poprzedziła msza w bazylice Mariackiej, odprawiona przez biskupa pomocniczego diecezji gdańskiej Zbigniewa Zielińskiego, przeszedł ulicami centrum Gdańska na plac przed Muzeum II Wojny Światowej.



Jak mówił na placu przed budynkiem wiceminister Sellin, Polacy mają co wspominać. – Największa tragedia, która dotknęła nasz naród i nasze państwo, czyli II wojna światowa, zaowocowała wielkim bohaterstwem i heroizmem na różnych frontach wojny. Przecież niedaleko stąd jest półwysep Westerplatte – pierwszy zbrojny opór, który polscy żołnierze stawili podczas wojny. Będziemy tam pod egidą Muzeum II Wojny Światowej budować ambitne, duże muzeum Westerplatte, bo ten teren najlepiej zadbany, niestety, nie jest. Będziemy to robić – zapowiedział Sellin.



Do Sejmu wpłynął w ostatnich dniach projekt poselski ustawy „o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”. Jak informuje Sejm na swojej stronie internetowej, projekt wprowadza rozwiązania, które mają usprawnić przygotowania i realizację inwestycji dotyczącej muzeum, „w celu zachowania unikatowych wartości historycznych, przestrzennych, materialnych i niematerialnych, symbolizujących bohaterstwo oraz ofiarę poniesioną przez polskiego żołnierza”. Projektowane przepisy krytykuje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, zwracając uwagę, że jest to próba przejęcia należącego do miasta terenu Westerplatte.

źródło: pap

W trakcie uroczystości przed Muzeum II Wojny Światowej orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku odegrała hymn państwowy. Na placu przed muzeum zorganizowano kilkugodzinny festyn rodzinny z warsztatami dla najmłodszych.V Defilada Pamięci Żołnierzy Wyklętych zakończyła trwający od połowa marca cykl imprez pod hasłem „Wiosna Niezłomnych”.