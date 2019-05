Kaczyński: Zmierzamy ku temu, by zlikwidować imposybilizm polskiego państwa

Ta inwestycja to początek czegoś bardzo ważnego; to, co czynimy jako partia rządząca, zmierza ku temu, by Polska się rozwijała – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w sobotę, podczas uroczystej inauguracji współpracy z firmą Hyundai Engineering, generalnym wykonawcą projektu Polimery Police.

Na mocy umowy podpisanej w Policach z firmą Hyundai na rozbudowę Zakładów Chemicznych Police za ponad miliard euro ma powstać kompleks petrochemiczny produkujący polipropylen, związek chemiczny potrzebny do produkcji części samochodowych czy opakowań.



Obecny na uroczystości prezes PiS przekonywał w przemówieniu, że jest ona początkiem „czegoś bardzo ważnego”. – Poważnej inwestycji (...), która zapewni polskiemu przemysłowi chemicznemu produkty, które są bardzo potrzebne, produkty, które w wielkiej mierze dotąd musiały być sprowadzone z zewnątrz, które umocnią nasze możliwości w sferze tego przemysłu, jednocześnie zmniejszą w ten sposób bardzo w tej chwili źle wyglądający bilans naszego handlu zagranicznego w sferze szeroko rozumianej chemii – mówił prezes PiS.



– To, co czynimy jako partia rządząca, którą kieruję, zmierza ku temu, by Polska się rozwijała, by się szybko rozwijała, by się szybko unowocześniała, ale także do tego, by ten system, który przedtem bardzo wiele przedsięwzięć hamował, który został nazwany swego czasu imposybilizmem polskiego państwa, został zlikwidowany, albo przynajmniej ograniczony. By te wszystkie małe interesy, interesiki nie mogły hamować rozwoju, nie mogły prowadzić do tego, że polski potencjał, polskie możliwości, polskie szanse są niewykorzystywane – zadeklarował prezes PiS.

– Wierzę, że to dzisiejsze wydarzenie wpisze się nie tylko w historię polskiej gospodarki, (...) ale także w historię stosunków polsko-koreańskich i historię czegoś, co można określić jako dobra współpraca, dobra, prawdziwie równa (...) –- dodał Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że Korea Południowa „odniosła niebywały sukces w ciągu ostatnich już przeszło 60 lat”.



Kaczyński dodał, że Koreańczycy „pokazali, że można osiągnąć sukces”, co było możliwe dzięki „mechanizmom współpracy”. – Bardzo się cieszę, że mamy tutaj taki pierwszy na tę skalę (...) akt współpracy i wierzę, że ta współpraca się będzie rozwijała i wierzę, że obejmie ona inne dziedziny, także i te, gdzie współpraca już się zaczęła, np. przemysł zbrojeniowy, gdzie są nowe, bardzo istotne plany – podkreślił lider PiS.



Docelowo w Polimerach Police ma być zatrudnionych około 350 osób. Kształceniem nowej kadry zajmuje się Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny na kierunku inżyniera chemiczna i procesowa.