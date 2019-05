Śmiertelnie ukąszony farmer zagryzł węża, który go zaatakował

Farmer w indyjskim stanie Gudźarat zemścił się na wężu, który go ukąsił. Tuż przed śmiercią zagryzł gada.

Lokalne media informują, że 60-letni Barwath Kalabariya doglądał zbiorów kukurydzy gdy dojrzał węża. Podczas gdy jego pracownicy uciekli wystraszeni, on postanowił odstraszyć intruza, ale ten ani drgnął.



Kalabariya usiłował schwycić gada, ale ten ukąsił go w rękę i w twarz. Wściekły farmer złapał węża i zagryzł go zanim stracił przytomność.



Mężczyzna szybko trafił do szpitala, jednak lekarzom nie udało się go uratować.

