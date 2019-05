91-latka za kierownicą zabiła pieszego. Sąd wydał wyrok w zawieszeniu

Wyrok trzech lat więzienia w zawieszeniu na pięć lat usłyszała 91-letnia Japonka, która wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle i zabiła jedną osobę. Staruszka odzyskała już prawo jazdy.

Do wypadku doszło 28 maja 2018 roku w mieście Chigasaki w prefekturze Kanagawa. 90-letnia wówczas Kumiko Saito wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Uderzyła w cztery osoby na pasach. 57-letnia kobieta poniosła śmierć, zaś trzy osoby trafiły do szpitala.



Sąd dystryktu Yokohama skazał staruszkę za niebezpieczną jazdę , która skutkowała śmiercią. Jej prawo jazdy – odnowione w marcu ub.r. zostało unieważnione. Saito została skazana na trzy lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat.



W ostatnim czasie w Japonii dochodziło do serii śmiertelnych wypadków samochodowych z udziałem starszych kierowców. W kwietniu kobieta i jej trzyletnia córeczka zginęły pod kołami samochodu prowadzonego przez 87-latkę. Wypadki te zrodziły pytania o to, do jakiego wieku można prowadzić pojazdy w starzejącym się japońskim społeczeństwie.

#wieszwiecej Polub nas