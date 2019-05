Terroryści zaatakowali hotel. Gości zdołano ewakuować

Uzbrojeni napastnicy wdarli się w sobotę do pięciogwiazdkowego hotelu w portowym Gwadarze w pakistańskiej prowincji Beludżystan w południowozachodniej części kraju. Doszło do strzelaniny z policjantami znajdującymi się wewnątrz budynku.

Napastnicy porwali autobus i zabili 14 pasażerów Uzbrojeni napastnicy porwali autobus w prowincji Beludżystan na południowym zachodzie Pakistanu, a następnie zabili 14 pasażerów. Na razie nie jest... zobacz więcej

Teren wokół hotelu Pearl Continental otoczono kordonem policyjnym. Do operacji przeciwko terrorystom włączono komandosów morskich i żołnierzy.



Powołując się na anonimowe źródło agencja Reutera poinformowała, że co najmniej trzej napastnicy wdarli się na pierwsze piętro. Na razie potwierdzono śmierć ochroniarza, który próbował ich powstrzymać.



Według lokalnych władz beludżystańskich wszystkich gości z hotelu bezpiecznie ewakuowano.



Do ataku przyznała się organizacja Armia Wyzwolenia Beludżystanu (BLA). BLA stała za listopadowym atakiem na konsulat Chin w Karaczi; ugrupowanie przekazało wtedy, że zaatakowali ambasadę, ponieważ Chiny eksploatują pakistańskie zasoby.



Beludżystan jest ogromnym tyglem etnicznym. Działa w nim wiele grup separatystycznych oraz fundamentalistów religijnych, oprócz BLA także kilka sekt talibów.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, Reuters

Leżące nad Morzem Arabskim miasto Gwadar posiada ważny strategicznie port, będący elementem wartego 60 mld dolarów Chińsko-Pakisańskiego Korytarza Ekonomicznego (CPEC). Korytarz ten jest odnogą projektu ekonomicznego „Pasa i Szlaku”. W Gwadarze w ramach tego projektu ma powstać port głębinowy, który zapewni chińskim towarom bezpośredni dostęp do Morza Arabskiego.