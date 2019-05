Wygrał na loterii 190 mln zł. Namierzono szczęśliwą kolekturę

5, 7, 15, 19, 29, 3 oraz 8 – takie liczby padły w ostatnim losowaniu Eurojackpot. Wytypowano je w Niemczech i Polsce. Szczęśliwcy podzielą się kwotą 90 mln euro, czyli około 380 mln zł.

Kumulacja osiągnęła maksymalny pułap po siedmiu tygodniach, w których nikt nie zdobył głównej wygranej. Po piątkowym losowaniu trafi ona po połowie do Nadrenii Północnej-Westfalii i do Polski. Zwycięzca skreślił kupon w kolekturze w powiecie piotrkowskim w Łódzkiem – przekazał Totalizator Sportowy.



Zadowoleni mogą być też urzędnicy fiskusa. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, zwycięzca zapłaci 10 proc. od przychodów, czyli przeszło 19 mln zł.



Kwestia bezpieczeństwa



Totalizator Sportowy poinformuje, w jakiej miejscowości padła rekordowa wygrana dopiero, kiedy szczęśliwiec odbierze nagrodę. Chodzi o jego bezpieczeństwo.



Jak dotąd, najwyższą wygraną w grach liczbowych w Polsce – 36 726 210.20 zł zanotowano we wsi Skrzyszów (woj. małopolskie) w marcu 2017 roku.



Eurojackpot, w której bierze udział 18 europejskich krajów, jest szczególnie popularna w Niemczech, dlatego stosunkowo często właśnie nad Renem padają milionowe wygrane. W 2016 roku gracz z Badenii-Wirtembergii zdobył 90 mln euro. Wówczas była to najwyższa wygrana w historii gier liczbowych w RFN.

źródło: „Dziennik Wschodni”, PAP

Przedostatnie trafienie na sumę 53,4 mln miało miejsce 15 marca w Szwecji. Wcześniej, 8 lutego, 63,2 mln powędrowały do Nadrenii-Palatynatu.Minimalna gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia w Eurojackpot wynosi 10 mln euro. Maksymalna główna wygrana może osiągnąć 90 mln euro. Pojedynczy zakład Eurojackpot kosztuje 2 euro. Prawdopodobieństwo trafienia wygranej pierwszego stopnia wynosi 1:95 000 000 i jest wyższe niż w przypadku EuroMillions czy niemieckiego Lotto.Losowania tej loterii odbywają się w każdy piątek w Helsinkach.