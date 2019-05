Upadek prezydenta. Putin wjechał na czerwony dywan na łyżwach [WIDEO]

Internet obiegło nagranie, na którym widać, jak prezydent Rosji pozdrawia z hokejowego boiska osoby na trybunach. Wpatrując się w nie Władimir Putin nie zauważył niewielkiego dywanu rozłożonego tuż przy barierkach i przewrócił się podcięty przeszkodą.

Władimir Putin w piątek wieczorem w Soczi zagrał w składzie drużyny Legendy Hokeja przeciwko reprezentacji Nocnej Ligi Hokejowej (NHL). Skład prezydenta Rosji jak zwykle wygrał – wynikiem 14:7 – informuje portal belsat.eu.



W sieci można obejrzeć nagranie, na którym zarejestrowano chwile po wygranej. Prezydent postanowił zrobić rundę wokół tafli boiska. Na filmie widać najpierw jak jedzie, machając do osób siedzących na trybunach.



W pewnym momencie dwaj asekurujący go dyskretnie „koledzy” przyspieszają. Zobaczyli dywanik z logo ligi leżący na trasie Putina. Niestety nie słychać, czy odważyli się krzyknąć do rosyjskiego przywódcy. W każdym ich starania zakończyły się niepowodzeniem. Prezydent najechał na przeszkodę i upadł z impetem. Zaskoczony, odtrącił pomoc i szybko sam się podniósł.



Russian President Vladimir Putin took a fall as he waved to the crowd during an ice-hockey game in Sochi. He scored eight goals during the exhibition match in what has become a yearly tradition. https://t.co/x0mN62qQoY pic.twitter.com/l6XCRrwsIB