Afganistan: Zastrzelono doradczynię parlamentu ds. kultury

W Afganistanie została zastrzelona przez nieznanych sprawców doradczyni ds. kultury izby niższej parlamentu, była dziennikarka Mina Mangal – poinformował rzecznik tamtejszego MSW Nasrat Rahimi. Policja wszczęła dochodzenie.

Do zbrodni doszło w sobotę rano w Kabulu. Kiedy udawała się do pracy, została zabita „przez grupę napastników” – przekazał Rahimi. Dodał, że wszczęto śledztwo, ale nikogo jeszcze nie zatrzymano.



Nikt też nie przyznał się do ataku. Według kabulskiej policji nie jest pewne, czy morderstwo było aktem politycznego terroru czy porachunkami osobistymi.



Delegatura Unii Europejskiej w Afganistanie wyraziła na Twitterze swoje „poruszenie, smutek i konsternację” z powodu śmierci Mangal. Dodała, że Bruksela będzie nalegać na szybkie dochodzenie i postawienie zabójców przed sądem.



W 2018 roku w Afganistanie zginęło 15 dziennikarzy i pracowników mediów, a około 20 odniosło obrażenia podczas wykonywania swoich obowiązków. W rankingu wolności prasy 2019, prowadzonym przez organizację Reporterzy bez Granic, Afganistan znajduje się na 121. miejscu wśród 180 krajów.

