Kuba w kryzysie. Wprowadzono racjonowanie artykułów spożywczych i higienicznych

Problemy z zaopatrzeniem w podstawowe produkty coraz bardziej daje się Kubie we znaki. Socjalistyczny rząd wprowadził racjonowanie żywności i artykułów higienicznych. Winę za niepowodzenia zrzuca na Waszyngton.

Kubańczycy mogą kupować w ograniczonych ilościach m.in. nich kurczaki, ryż, jajka, fasola, wędlina, mydło, pasta do zębów i proszek do prania. Minister handlu Betsy Diaz oświadczyła, że celem racjonowania jest „sprawiedliwy i rozsądny” podział brakujących artykułów.



Zdaniem władz, kryzys zaopatrzeniowy jest efektem zaostrzenia sankcji USA wobec Kuby. Zdaniem ekspertów gospodarczych winna jest niewydolna gospodarka i zależność od bliskiego sojusznika – Wenezueli.



W zamian za pomoc udzielaną Wenezueli, m.in. w postaci wysyłania do sojusznika lekarzy, Kuba otrzymuje ropę naftową, którą sprzedaje na światowym rynku, dzięki czemu pozyskuje dewizy. Ogarnięta kryzysem Wenezuela zmniejszyła jednak dostawy o połowę, do 50 tys. baryłek dziennie.

Kubie zaczyna brakować dewiz na import żywności, przedmiotów codziennego użytku i części zamiennych. Wobec fatalnie zorganizowanej gospodarki, reżim musi importować blisko dwie trzecie produktów spożywczych, co kosztuje ją ponad 2 mld dolarów rocznie.Media zwracają uwagę, że w ostatnich miesiącach sytuacja na Kubie znacząco się pogorszyła. Władze były zmuszone do importowania nawet cukru i kawy, choć jeszcze niedawno kraj był ich znaczącym producentem.