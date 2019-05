„Rodzice nie zauważyli, jak wychodzi z łóżka”. Dziecko wypadło z okna

Tragiczny wypadek w Pucku. Z okna na 4. piętrze bloku wypadło 20-miesięczne dziecko. Maluch w ciężkim stanie trafił do szpitala w Gdańsku.

Jak ustaliła policja, dziecko leżało w łóżku w pobliżu okna. Wszystko wskazuje na to, że samo wyszło z niego, weszło na parapet, otworzyło okno i z niego wypadło. Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godziny 11 na ul. Wojska Polskiego.



– Rodzice byli w tym czasie w mieszkaniu. Byli trzeźwi. Nie zauważyli, jak dziecko wychodzi z łóżeczka – poinformowała Monika Bratke z policji w Pucku.



Malec w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Gdańsku.



Ostatnio do podobnej tragedii doszło w Wolsztynie w Wielkopolsce. Z okna na 4. piętrze wypadło dwóch 4-letnich braci. Jeden z chłopców zginął, drugi jest w szpitalu.

#wieszwiecej Polub nas