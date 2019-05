Minister rolnictwa na traktorze promuje polską żywność [WIDEO]

Ponad stu wystawców prezentuje swoje produkty podczas Pikniku Poznaj Dobrą Żywność „Polska smakuje”, który odbywa się na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.

Na imprezie zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi można spróbować tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych specjałów z różnych stron naszego kraju. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówi Polskiemu Radiu, że takie wydarzenia są potrzebne, by promować dobrą polską żywność.



„Trzeba robić wszystko, by pokazać tę najlepszą żywność, by potem jej szukać w sklepie i zapytać jakie parametry się bierze pod uwagę. Są tu właśnie dlatego pokazy kulinarne, jak wykorzystywać najlepsze surowce, na przykład tradycyjne rasy zwierząt, w jaki sposób unikać żywności chemicznie zmienianej. Im ona jest mniej przetworzona, tym jest bezpieczniejsza i zdrowsza” – zaznaczył. „Zapraszam na Służewiec – warto tutaj być” - dodał.



Swoje stoiska na pikniku przygotowały organizacje, stowarzyszenia i instytucje branżowe, instytuty naukowe oraz muzea rolnicze. Prezentują się też zespoły muzyczne ze szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Występy muzyczne oraz taneczne połączone są z warsztatami nauki tańca oraz śpiewu.

Wydarzenie potrwa do godziny 18:00. Patronem medialnym pikniku jest Polskie Radio.