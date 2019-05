„Kolejny bulwersujący fake news PO. To oni są specjalistami od biznesu z Putinem”

– Rząd PiSu kupuje ogromne ilości węgla z Rosji, z terenów okupowanych przez rosyjskie wojska – twierdzi Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein. – To już kolejny bulwersujący fake news PO. Rząd nie kupuje węgla od Putina, to jest wierutne kłamstwo. Specjalistami od biznesów z Putinem są politycy Platformy i PSL-u – odpowiada w rozmowie z portalem tvp.info poseł Maciej Małecki.

– To kolejny bulwersujący fake news podany na zimno, z premedytacją przez polityka Platformy Obywatelskiej w trakcie kampanii wyborczej – podkreśla w rozmowie z naszym portalem szef sejmowej Komisji Energii.



– Specjalistami od biznesów z Putinem są politycy Platformy i PSL-u, którzy chcieli zawrzeć kontrakt z Gazpromem do 2037 r. i którzy lekką ręką podarowali Putinowi miliard złotych za przesył rosyjskiego gazu przez Polskę – przypomina nasz rozmówca.



Jak wyjaśnia poseł Małecki, spółka Europolgaz została za czasów PO-PSL zmuszona do rezygnacji z należnych kwot za przesył rosyjskiego gazu przez Polskę. – Prezesi którzy się na to nie zgadzali, zostali na przełomie 2009 i 2010 roku zawieszeni i odwołani – podkreśla polityk.



We wpisie na twitterze parlamentarzysta wezwał do podjęcia „zdecydowanych kroków” Ministerstwo Energii.

Róża Thun kłamie w żywe oczy w sprawie węgla Wstyd! Jako szef Komisji Energii jestem oburzony kłamstwami ⁦@rozathun⁩

⁦Oczekuję na zdecydowane kroki @MinEnergii⁩

Interesy z Putinem to specjalność ⁦@Platforma_org⁩ i ⁦@nowePSL⁩ -kontrakt z Gazpromem na 30lat pic.twitter.com/pV0jp8xPyj — Maciej Małecki (@malecki_m) 11 maja 2019

