Gersdorf odebrała nagrodę „za opór wobec łamania prawa w Polsce”

Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes SN odebrała w Stuttgarcie tegoroczną nagrodę im. Theodora Heussa, byłego niemieckiego prezydenta. Nagroda przyznawana jest od 1965 roku, do tej pory najczęściej trafiała w ręce obywateli Niemiec.

Gersdorf została wyróżniona „za opór wobec łamania prawa w Polsce”. W czasie laudacji niemiecka minister sprawiedliwości Niemiec w rządach Helmuta Kohla i Angeli Merkel powiedziała, że Polska jest krajem, w którym prawo jest łamane i porównała ją do Rosji, Turcji i Węgier. Zaprotestowała przeciwko temu sama Gersdorf.



– Nie można porównywać Polski, bo to bardzo ostro zabrzmiało w moich uszach, z Węgrami, Turcją i Rosją. My jesteśmy zupełnie innym krajem, innymi obywatelami. Zawsze, całe stulecia byliśmy otwarci na wielonarodowość i mam nadzieję, że nadal to zostanie – powiedziała.



Uroczystość stała się jednak pretekstem do ataku na reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

