Schetyna: Nasze programy wprowadzimy dla wszystkich

Za dodatkowe 100 mld zł, które uzyskamy w nowym budżecie UE ruszymy z trzema programami: europejska ochrona zdrowia, europejskie płace i narodowy program rozwoju wsi – zapowiedział w sobotę lider PO Grzegorz Schetyna na konwencji Koalicji Europejskiej w Płocku.

Lider PO podkreślił, że Koalicja Europejska chce równego traktowania, równości wobec prawa, równego dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej. – Europa może nam w tym pomóc, bo z jednej strony pilnuje praworządności, a z drugiej strony daje pieniądze na rozwiązywanie naszych problemów tu, na miejscu. Trzeba tylko umieć je wziąć, a my umiemy – oświadczył Schetyna.



– Za dodatkowe 100 mld zł, które uzyskamy w nowym budżecie UE na następne 7, lat ruszymy z trzema programami: europejska ochrona zdrowia, europejskie płace i coś co dla równości w Polsce ma znaczenie podstawowe: narodowy program rozwoju wsi – poinformował polityk.



– Chcę zwrócić się do polskich rolników, którzy już wiedzą, rozmawialiśmy o tym, że w przyszłym budżecie unijnym wynegocjowanym przez PiS ma być o 15 mld zł mniej na polską wieś. Takie są smutne fakty. To jest odpowiedzialność i nieudolność rządu PiS – ocenił Schetyna.

Jak wskazał, europosłowie PiS głosowali przeciwko rezolucji przygotowanej przez europosłów PO i PSL, która – przekazał – gwarantowała pieniądze dla polskiej wsi. – Dlaczego tak zrobili? Trudno zgadnąć. Chyba tylko dlatego, że przygotowała tę rezolucję delegacja PO i PSL – zauważył Schetyna. – Politycy PiS, musicie się opamiętać – apelował.

Schetyna podkreślił, że mieszkańcy wsi muszą być tak samo traktowani, jak mieszkańcy miast. – Nie może być tak, że rzeczy dostępne w miastach są tylko marzeniem na wsi. Każdy Polak – niezależnie gdzie mieszka – musi mieć dostęp do lekarza, do przedszkola dla swoich dzieci, czy po prostu do sprawiedliwego startu – oświadczył szef PO.



– W niektórych rejonach Polski śmiertelność na choroby serca jest o 40 proc. wyższa na wsi niż w miastach – powiedział Schetyna. – To nie jest równość – to nie jest Europa – ocenił. – I my to zmienimy. Nie będziemy siedzieć z założonymi rękami. Musimy uwierzyć, że służba zdrowia może funkcjonować tak, jak w Szwecji czy Niemczech – zapowiedział.



Schetyna mówił również o bezpieczeństwie dzieci.



– Bezpieczeństwo jest dla wszystkich bez wyjątku. Tak, dzieci nie głosują, są słabe, bezbronne i zdane na pomoc dorosłych. Ale absolutnie chce to wyraźnie dzisiaj powiedzieć: hańbą dla każdego państwa i polityka jest przymykanie oka na ich krzywdę. Jeżeli dziś władza kalkuluje, że oprawca, pedofil, jest wpływowy, może pomóc w wyborach i dlatego trzeba go zostawić w spokoju, to okrywa hańbą nie tylko siebie i urząd, który sprawuje, ale też tych, którzy na nich głosują – podkreślił lider PO.