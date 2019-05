Bójka w parlamencie w Hongkongu. Cztery osoby z obrażeniami [WIDEO]

Co najmniej cztery osoby mają obrażenia po sobotniej bójce między prorządowymi i opozycyjnymi deputowanymi w parlamencie w Hongkongu. Polityków poróżnił projekt zmiany prawa o ekstradycji; pięści poszły w ruch, gdyż dwie rywalizujące komisje chciały pracować w tej samej izbie.

Bijatyka w ukraińskim parlamencie [WIDEO] W ukraińskim parlamencie znów doszło do bójki pomiędzy deputowanymi. Tym razem przyczyną były zarzuty o szpiegowanie na rzecz Kremla. zobacz więcej

Obie strony sporu oskarżają się wzajemnie o nadmierną przemoc.



Deputowani szarpali się i przepychali oraz wymieniali ciosy. Niektórzy z nich wśród tłumu fotoreporterów skakali przez parlamentarne ławy, grożąc i wyklinając swoim politycznych przeciwnikom.



– Nie bądźcie grzesznikami przez tysiąc lat! Nie sprzedawajcie Hongkongu! – krzyczał jeden z opozycyjnych deputowanych.



Media informują o czterech osobach z obrażeniami. Wśród nich jest wyniesiony na noszach z sali deputowany oraz parlamentarzystka, która po otrzymaniu ciosów w głowę uskarża się na jej ból.



– W trakcie mojej 19-letniej kariery jako prawodawca nigdy nie widziałem tak brutalnej sytuacji. To łamie serce – mówił dziennikarzom po niecodziennym zajściu deputowany Abraham Shek.

Tempers flared in Hong Kong as politicians debated a shake-up in extradition laws.https://t.co/PHTTwGpdGb pic.twitter.com/tj7CmnhVjA — ITV News (@itvnews) 11 maja 2019

#wieszwiecej Polub nas

Bójka nożowników. Musiano wezwać śmigłowiec LPR Groźny incydent na klatce schodowej jednego z budynków wielorodzinnych w Paczkowie (woj. opolskie). Podczas kłótni dwaj mężczyźni ranili się nożem. zobacz więcej

Agencja dpa wskazuje, że atmosfera w Hongkongu jest napięta w związku z debatą na temat propozycji zmiany prawa, które umożliwiałoby wydawanie podejrzanych Chinom.

Propozycja zmian w prawie została w lutym wniesiona przez hongkońskie Biuro Bezpieczeństwa (odpowiednik MSW). Zakłada ona umożliwienie wydawania Chinom kontynentalnym, Makau i Tajwanowi osób podejrzanych w sprawach kryminalnych, w tym obywateli Hongkongu.



Politycy z obozu demokratycznego podkreślają, że rośnie liczba osób sprzeciwiających się projektowi. Obawy Hongkończyków wynikają z braku zaufania do chińskiego wymiaru sprawiedliwości. Część krytyków podejrzewa, że Pekin będzie wykorzystywał oskarżenia kryminalne, by ścigać ukrywających się w Hongkongu dysydentów.



Pod koniec kwietnia w protestach przeciwko propozycji zmiany prawa uczestniczyły niecałe 23 tys. osób, ale zdaniem organizatorów było ich nawet 130 tys. Portal Hong Kong Free Press ocenia, że była to jedna z największych demonstracji w mieście od masowych protestów z 2014 roku, znanych jako „rewolucja parasolek”.