Kaleta: W PE będę walczył o upamiętnienie żołnierzy podziemia antykomunistycznego

Deklaruję, że w Parlamencie Europejskim będę czynił wszelkie starania o upamiętnienie żołnierzy podziemia antykomunistycznego – zapowiedział kandydat PiS w eurowyborach Sebastian Kaleta. Podkreślił, że takie osoby jak rotmistrz Witold Pilecki powinny cieszyć się europejską estymą.

Podczas konferencji prasowej pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego na warszawskim Żoliborzu Kaleta podkreślał, że walka o upamiętnienie żołnierzy podziemia antykomunistycznego nie została zakończona. Zaapelował w tym kontekście do prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego i do klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta, aby w Warszawie zniknęli komunistyczni patroni ulic. – To jest bardzo ważna sprawa, symboliczna, a niezwykle istotna z perspektywy naszej świadomości narodowej – mówił.



Kaleta, „ósemka” na warszawskiej liście PiS do PE, mówił również o tym, co chciałby robić jako eurodeputowany. – Zobowiązuje się, że będę walczył o to, żeby pamięć o żołnierzach podziemia antykomunistycznego nie tylko z Polski, bo pamiętamy, że w Europie Środkowo-Wschodniej wolni obywatele tych państw walczyli o niepodległość swoich państw – zauważył. – Chciałbym z tego miejsca zadeklarować, że będę czynił wszelkie starania, żeby Parlament Europejski, Unia Europejska włożyła więcej wysiłku w upamiętniania tych, których komuniści chcieli, żeby nie istnieli – dodał polityk.



Według niego takie upamiętnienie sprawi, że przedstawiciele państw Europy Zachodniej lepiej poznają naszą historię.

Polityk podkreślił, że walka Pileckiego łączy „wszystkie trudy Europy w XX wieku”. Wymienił w tym kontekście m.in. walkę z bolszewikami, II wojnę światową, Holokaust oraz walkę z terrorem komunistycznym. – Rotmistrz Witold Pilecki jest symbolem. Symbolem, który zasługuje na europejską estymę, europejskie docenienie – podkreślił Kaleta.Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierali 52 europosłów. W całej Unii wybory odbędą się w między 23-26 maja.