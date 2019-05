Zabójstwo ucznia w Wawrze: Prokurator chce, by sprawca odpowiadał jak dorosły

Prokurator wniósł o sądzenie nieletniego sprawcy zabójstwa w szkole w Wawrze jak dorosłego – poinformował rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga sędzia Marcin Kołakowski. Prokurator wniósł też o umieszczenie 15-latka w schronisku dla nieletnich. Obecnie chłopak jest w policyjnej izbie dziecka.

Pismo Prokuratury Rejonowej Warszawa - Praga Południe wpłynęło do warszawskiego Sądu Okręgowego w piątek w godzinach popołudniowych. Prokurator złożył w nim wniosek m.in. o przekazanie mu postępowania do dalszego prowadzenia z uwagi na to, że zachodzi podejrzenie popełnienia zbrodni zabójstwa. Jeśli sąd przychyli się do tego wniosku, nieletni będzie sądzony jak osoba dorosła.



W stosunku do osób nieletnich nie można orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności.



Prokurator wniósł również o uznanie go za stronę postępowania i zawiadamianie o terminach rozpraw i posiedzeń sądu rodzinnego. Chce także, aby 15-latka umieszczono w schronisku dla nieletnich. Sąd rodzinny miał zająć się tą sprawą na posiedzeniu w sobotę przed południem.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji kom. Sylwester Marczak przekazał, że obecnie chłopak przebywa w policyjnej izbie dziecka. W tej sprawie trwają czynności z udziałem sądu rodzinnego prowadzone w oparciu o Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.W piątek przed południem w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi na Marysinie Wawerskim w Warszawie jeden z uczniów zaatakował drugiego. Raniony nożem chłopiec zmarł.