Premier: Nasza wizja to Europa oparta o fundament tożsamości i nowoczesna, aspirująca Polska

– Europa odnosiła największe sukcesy, kiedy opierała się na szacunku dla tradycji, w tym chrześcijańskiej tradycji, i poszukiwaniu nowoczesności – przypomniał premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że „warto iść na wybory żeby Polska była nowoczesna, realizowała nasze interesy. Żeby była normalność, jak w ostatnich kilku latach”.

– Patrząc na rolę Polski w Europie, na te centralną rolę Polski w Europie my dajemy jednocześnie przykład. Polska zaczęła się rozwijać inaczej kilka lat temu, kiedy postawiliśmy na równość wszystkich obywateli. Kiedy właśnie postawiliśmy na sprawiedliwy, bardziej solidarny system – mówił szef rządu podczas konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Bydgoszczy



– Wtedy to zmniejszanie nierówności połączyliśmy z wysokim i zdrowym tempem rozwoju gospodarczego. I to jest jednocześnie nasza rada, nasza refleksja dla Europy. Tacy chcemy być w Europie. Chcemy, żeby taka była Europa, Unia Europejska, jednocześnie oparta o tradycje, o mądrą tradycję i budowę swojej tożsamości w oparciu o nią. A jednocześnie dążąca do nowoczesności, dążąca do normalności – dodał premier.



Wskazał, że Europa musi wrócić do swoich korzeni, musi „dokonać syntezy swojej tradycji, tożsamości z nowoczesnością, z dążeniem do modernizacji, do sprawiedliwiej, solidarnej modernizacji, sprawiedliwej zarówno pomiędzy poszczególnymi państwami, jak i w ramach poszczególnych państw członkowskich”.

Szef rządu przypomniał, że od kilku lat Polska zaczęła się inaczej rozwijać, gdy „równość połączyliśmy z wysokim stopniem zdrowego wzrostu”. – Warto iść na wybory żeby Polska była nowoczesna, realizowała nasze interesy. Żeby była normalność, jak w ostatnich kilku latach – wskazał premier.– A normalność jest właśnie wtedy, kiedy wszyscy Polacy doświadczają wzrostu gospodarczego. Normalność to takie starania rządu, samorządu, żeby możliwie wszyscy czerpali z owoców wzrostu, jak przy naszych programach społecznych, naszych programach rozwojowych – tłumaczył Mateusz Morawiecki.

– Normalność to budowa wielkiego centrum komunikacyjnego w Polsce, a nie oparcie się, jak mówią półgębkiem, a czasami nawet otwarcie liderzy opozycji, o wielkie centrum w Berlinie czy we Frankfurcie. To nie jest normalność. Czy normalne jest to, że z owoców wzrostu czerpią nieliczni? To też nie jest normalność – wskazywał polityk.



– Czy normalnością jest to, gdy dopuszcza się obrażanie chrześcijańskich, katolickich symboli a jednocześnie jest wielkie oburzenie, jeśli następuje jakakolwiek obraza muzułmańskich, żydowskich symboli religijnych? My odrzucamy obrażanie jakiejkolwiek religii. Ale traktujmy się w sposób równy. Normalny. Nie dajmy się zwariować. Normalność to nie dać się zwariować – ocenił premier, dodając, że nienormalna jest również sytuacja, gdy łatwiej jest działać mafiom vatowskim, niż uczciwym przedsiębiorcom.



Przypominając spoczywające w bydgoskiej Fordońskiej Dolinie Śmierci ofiary zbrodni niemieckich formacji takich jak Selbstschutz (dosł. „samoobrona”, oddziały V Kolumny sformowane z obywateli RP narodowości niemieckiej, kolaborujące z najeźdźcą) szef rządu stanowczo podkreślił, że „my, wnuki ofiar, nie odpowiadamy za nic, tylko za pamięć historyczną, i będziemy o nią dbać”.

– I dusze ich krzyczą do nas dzisiaj stamtąd i płaczą, kiedy słyszą o jakichkolwiek dyskusjach, że my, potomkowie zmaltretowanych ofiar tamtych lat mogą za cokolwiek odpowiadać materialnie czy moralnie. Nie, my za nic nie odpowiadamy. My padliśmy wtedy ofiarą strasznego, niemieckiego terroru – przypomniał Mateusz Morawiecki.



Premier skrytykował również opozycję za składanie pustych obietnic, takich jak zapowiedź uzyskania z Brukseli dopłat do służby zdrowia, co uznał za nieznajomość przepisów UE, które nie przewidują takiej możliwości.



Nawiązując do oskarżeń o wynegocjowanie złego dla Polski budżetu na lata 2021-2027 wskazał, że obecnie istnieje jedynie projekt Komisji Europejskiej (jej członkiem jest Elżbieta Bieńkowska z PO), zaś negocjacje dopiero będą się odbywały.



Po nich, jak zapewnił będzie to najlepszy budżet dla Polski. Podkreślał jednak, że prowadzenie skutecznej polityki wymaga „wsparcia sprawnej drużyny europarlamentarzystów” i dlatego „warto, żeby do wyborów europejskich poszło jak najwięcej zwolenników PiS”.