115 lat temu urodził się Salvador Dali

115 lat temu, 11 maja 1904 roku, urodził się Salvador Dali – hiszpański malarz surrealista, autor między innymi obrazów: „Miękkie zegary”, „Płonąca żyrafa” i „Przeczucie wojny domowej”. Pochodzący z Katalonii artysta jest uważany za fenomen w dziejach sztuk plastycznych XX wieku. Jego prace obejmują wiele dziedzin sztuki, jak malarstwo, grafika, rzeźba, proza, poezja, teatr i kino. Zmarł w 1989 roku.

Salvador Dali tworzył sztukę przemyślaną, logiczną i obalającą wszystkie granice. Wymyślona przez niego – pod wpływem psychoanalizy Sigmunda Freuda – metoda paranoiczno-krytyczna polegała na spontanicznym kojarzeniu ze sobą obrazów rzeczywistych i zjawisk ze świata snów. Dali malował senne wizje krajobrazów czy rozpływające się postaci ulegające przemianom. Jego obraz „Trwałość pamięci”, znany także, jako „Miękkie zegary”, stał się symbolem surrealizmu.



Dali bardzo dbał w swój publiczny wizerunek. Rozgłos zdobywał prowokując wciąż nowe skandale czy preparując nieprawdziwe informacje na swój temat. W jednym z wywiadów, pytany o popularność i sławę, odpowiedział, że wątpi w swoją rozpoznawalność.

– Nie wiem, czy jestem najsłynniejszym malarzem na świecie, ponieważ wiele osób, które proszą mnie na ulicy o autograf, nie wie, czy jestem piosenkarzem, gwiazdą filmową, szaleńcem, pisarzem. Oni nie wiedzą, kim jestem – mówił.

Artysta pozostawił po sobie półtora tysiąca obrazów, a także szkice literackie, powieści, sztuki teatralne, libretta i wiersze. W 1929 roku współpracował z Luisem Buńuelem przy tworzeniu słynnego filmu „Pies andaluzyjski”, szokującego widzów drastycznymi scenami, a jednocześnie będącego przełomem w kierunku kina surrealistycznego. Spod jego pióra wyszły libretta baletów „Labirynt”, „Romeo i Julia” i „Bachanalia”. Bestsellerami stały się książki „Moje sekretne życie”, „Dziennik geniusza”, „50 magicznych sekretów” oraz skandalizująca powieść „Ukryte twarze”. Zajmował się również projektowaniem biżuterii oraz odzieży dla Coco Chanel. To on wymyślił logo popularnego do dziś lizaka „Chupa Chups”.



Twórczość Salvadora Dali wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. Muzeum jego prac w Figueras, jest po madryckim Prado, najchętniej odwiedzanym w Hiszpanii. Dali jest jednym z najchętniej kupowanych i kopiowanych malarzy. Jego obraz „Trwałość pamięci”, znajdujący się w Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku, to najczęściej reprodukowane dzieło na świecie.