Chcieli ukraść miliony z kont zamożnych klientów banków

CBŚP zatrzymało w Warszawie mężczyznę, który próbował wyłudzić 3 mln zł, przelewając tę sumę z konta jednego z klientów na konta założone przez tzw. słupa. To już 19. osoba zatrzymana w związku z działalnością grupy, która przy pomocy pracowników banków okradała rachunki bardzo zamożnych osób. W sumie gang próbował wyłudzić 12 mln zł. Udało im się tylko ukraść tylko 100 tys. zł.

Od dwóch lat funkcjonariusze olsztyńskiego zarządu CBŚP wespół z lokalną Prokuraturą Okręgową, prowadzą śledztwo w sprawie gangu, który wyłudzał pieniądze z rachunków bardzo zamożnych klientów banków. Oszustom pomagali skorumpowani pracownicy placówek finansowych. To oni właśnie wskazywali przestępcom rachunki, z których próbowano wyprowadzać znaczne sumy.

– Członkowie grupy współpracując z pracownikami banków, przy użyciu podrobionych dokumentów tożsamości likwidowali lokaty lub przelewali pieniądze z kont bankowych pokrzywdzonych na inne założone specjalnie w tym celu konta. W grupie występował określony podział ról. Znajdowały się w niej osoby odpowiedzialne za organizację fałszywych dowodów osobistych, wyszukiwanie kontaktów wśród pracowników banków czy wynajdywanie tzw. „słupów”, którym zakładano konta, gdzie przelewano skradzione pieniądze – opowiada kom. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.

Grupa działała od 2016 do 2017 r. W tym czasie oszustom udało się wyłudzić 100 tys. zł a próbowali ukraść jeszcze 12 mln. Ostatnio na terenie Warszawy zatrzymano mężczyznę, który dokonał „niekorzystnego rozporządzenia mieniem innej osoby w wys. 100 tys. zł” i usiłował wyłudzić około 3 mln zł.Do tej pory zatrzymano 19 osób w wieku od 28 do 59 lat, którym przedstawiono zarzuty: popełnienia i usiłowania popełnienia przestępstw, w tym niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, prania pieniędzy, a także posługiwania się podrobionymi dokumentami. To mieszkańcy województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i mazowieckiego. Większość była wcześniej notowana za przestępstwa przeciwko mieniu. Wśród zatrzymanych są także pracownicy banków, na usługach szajki.