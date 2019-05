Prokuratura: mafijni kilerzy zasłużyli na dożywocie

Dożywotniego więzienia zażądał prokurator w procesie Daniela E. ps. Chulio oraz Marka N. ps. Marek z Marek – domniemanych płatnych zabójców powiązanych z mafią wołomińską – dowiedział się portal tvp.info. Taka ma być kara za podłożenie w 2000 r. bomby w pubie EB w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie zginęły cztery niewinne osoby oraz za zastrzelenie dwóch gangsterów w pubie Tartak. Zarówno „Chulio” jak i „Marek z Marek” odpowiadają z tzw. wolnej stopy.

Prokurator uznał, że obaj gangsterzy zasłużyli na najsurowszą z kar. Na sali sądowej był tylko Marek N. jego kompan – Daniel E. ps. Chulio vel Kulio, zrezygnował ze śledzenia na bieżąco procesu.



„Marek z Marek” przekonywał w mowie końcowej, że jest niewinny i padł ofiarą manipulacji dowodami przez policję. Zresztą obaj gangsterzy od samego początku przekonywali, że są niewinni. Jedna z ich niedoszłych ofiar – Marek B. ps. Biały miał stwierdzić przed sądem, że nie zna oskarżonych i nigdy nie miał z nimi do czynienia.

To kolejna próba rozliczenia przed sądem zbrodni popełnionych w 2000 r. podczas wojny gangów o wpływy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Chodziło o zyski z handlu narkotykami, haraczy i prostytucji (głównie przydrożnej). Walczyły między sobą dwa lokalne gangi: „modliński” (nazywany także „Twierdzą Modlin” oraz nowodworski. Pierwszą grupą kierowali bracia K.: Darek „Kary” i Grzegorz „Gienek”. Na czele drugiej stali Paweł G. „Głębik” i Marek B. ps. Biały. Gangsterzy polowali na siebie, przejmowali tirówki czy „łamali” dilerów.Ponoć wiosną 2000 r. w areszcie na warszawskiej Białołęce pobito „Karego”. Wcześniej ostrzelano samochód „nowodworskich”. „Modliniacy” zwrócili się do gangu wołomińskiego o mediację, celem uspokojenia sytuacji w Nowym Dworze. Jednak obie grupy szybko zrezygnowały z rozmów pokojowych. I doszło do tragedii. Tym bardziej okrutnej, że dotknęła zupełnie niewinnych osób.

Masakra zamiast festynu



Gangsterzy z Nowego Dworu rezydowali w lokalnym pubie EB. Mieli tam swój stolik. Ponoć barman miał żartować nawet, że powiesi kartkę „do barmana nie strzelać”, tylu gangsterów przewijało się przez lokal. Z ustaleń śledczych wynika, że „Gienek” namawiał jednego z podwładnych, aby ten obrzucił grantami stoliki „nowodworskich”. Niedoszły zamachowiec przestraszył się konsekwencji.



Wtedy właśnie miała zapaść decyzja o wykorzystaniu Daniela E. „Chulia” i Marka N. ps. Marek z Marek. Obaj mieli w półświatku opinię „cyngli do wynajęcia”. Byli związani z gangiem wołomińskim, ale jak ustaliła prokuratura, „wypożyczono” ich grupie „modlińskiej”. „Marek z marek” miał załatwić bombę, którą podłożono pod stolikiem „nowodworzan” w pubie EB. Ponad pięciokilogramowy ładunek plastiku ukryto pod kostką brukową. To był bardzo potężny ładunek. Wystarczy dodać, że do zniszczenia samochodu wystarczy 200 gramów tej wybuchowej substancji.



Rankiem 23 czerwca 2000 r. właściciel Pubu EB i trzech jego pracowników przygotowywali się do festynu. Jeden z nich zauważył naruszoną kostkę brukową i próbował prawdopodobnie ją podnieść. Wtedy doszło do potężnej eksplozji. Wybuch rozrzucił szczątki ofiar w promieniu kilkudziesięciu metrów. Bomba wybuchła za wcześnie. Zginęli niewinni ludzie. Żadnego z gangsterów nie było w tym czasie w lokalu. Do wybuchu miało dojść wieczorem, co oznacza, że doszłoby do jeszcze większej masakry.

Kamizelki nie pomogły



Wojna o Nowy Dwór rozszalała się w najlepsze. Gangsterzy z obu band chodzili w kamizelkach kuloodpornych. Mieli przy sobie broń. W tym czasie samodzielnym szefem „nowodworskich” został Paweł G. ps. Głębik. 13 listopada 2000 r. boss i jego kompan Krzysztof K. „Szczurek” bawili się przy automatach w nowodworskim klubie Tartak.



Nagle do lokalu wtargnęło dwóch mężczyzn w kominiarkach. Według prokuratury, byli to Marek N. i Daniel E. Napastnicy mieli przy sobie broń maszynową. Bez słowa podeszli do gangsterów przy automatach i zaczęli strzelać. „Głębik” i jego towarzysz dostali po kilkanaście kul. Pociski bez problemów przeszły przez kamizelki kuloodporne noszone przez ofiary. – Jeden rozbawił mnie, bo gdy do niego prułem, głośno krzyczał: Mamo, mamusiu – tak według jednego ze skruszonych przestępców, miał opowiadać o strzelaninie „Marek z Marek”.



Prokuratura i policja ustaliły, że wykonawcami tego wyroku byli „Marek z Marek” oraz „Chulio”. Przypisano im także zorganizowanie zamachu w Pubie EB. W 2013 r. obaj zostali skazani na kary dożywocia. Na wyrok czekali na wolności, ponieważ sąd badający sprawę w latach 2003-2011 uznał, że za długo przebywają w aresztach. Jednak w 2014 r. wyrok uchylono i sprawa toczyła się od nowa.