W tęczowej aureoli [OPINIA]

Wywołanie histerii wśród polskiej inteligencji (a przecież wyborcy opozycji uważają się za inteligencję, czym, jak niedawno pisałem, odróżniają się od „chłopstwa”) to najprostsza rzecz na świecie.

Ktoś wrzuca, od niechcenia, temat i zaczyna się kolejna powtórka z rozrywki. Najlepiej widoczny oczywiście na zdjęciach profilowych, przede wszystkim Mai Ostaszewskiej, schemat. Polski inteligent, czy raczej ktoś do tego tytułu aspirujący, będzie więc bronić kornika, myśląc, że broni puszczy, bronić swobodnego rozprzestrzeniania się choroby, myśląc, że broni dzika, w imię swojego humanitaryzmu wesprze bezproblemowe zabicie dziecka, lecz upomni się o nasze wigilijne menu i sposoby sylwestrowej zabawy.



Nie tak dawno mogliśmy przekonać się po raz pierwszy, że „tęcza nie obraża”. Kiedy za profanację godła uznano umieszczenie orła na tęczowym tle, portale zaroiły się od naśladowców, którzy odważnie złożyli taką właśnie deklarację, zaopatrzoną w stosowny obrazek. Fala po jakimś czasie opadła, nikt nikogo nie aresztował, a może trzeba było zająć się obroną karpia w lesie lub dzika w wannie, chronologia już niestety umyka.

Tęcze wróciły jednak, tym razem mając być wątpliwą ozdobą dla wielu Polaków świętego wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Pomijam już kwestię intencji, które są oczywiste. Najlepiej, choć w swoim mniemaniu zapewne ironicznie, wyraził je Wojciech Engelking, pisząc „Chciałbym obrazić wszystkich katolików” pod kolejną kopią tej samej grafiki. Środowiska, które drżą zawsze, gdy ktokolwiek (poza katolikami czy konserwatystami) mógłby poczuć się urażony, które same domagają się ochrony czy to przed „mową nienawiści”, czy brakiem szacunku dla unijnych symboli, które nie są nawet uważane za państwowe w prawodawstwie samej Unii, w jednym przypadku ustawiły sobie inny próg wrażliwości.



Oni sami, a czasem ich rodzice, w 1989 roku wybaczali w imieniu nas, naszych rodziców i dziadków za krzywdy doznane w czasie komunizmu. Dziś zaś decydują za nas, kiedy mamy prawo poczuć się obrażeni, nie kryjąc przy tym wcale, że właśnie wyprowadzenie nas z równowagi jest zabawą i celem w jednym. Tak, by nadeszła upragniona liberalna rewolucja obyczajowa, którą widział już niejeden katolicki wcześniej kraj zachodniej Europy. O tym więc, że katolicy nie zostali obrażeni, decydują tacy eksperci do spraw wrażliwości religijnej, jak Aleksander Kwaśniewski („Rozumiem, że jest gdzieś granica, jeśli chodzi o obrażanie uczuć religijnych. Uważam, że Matka Boska z tęczą nie jest czymś obraźliwym”) czy Marek Belka („Mnie #TęczaNieObraża. Obraża mnie natomiast kneblowanie i usilne umoralnianie każdego < >. #Konstytucja mówi wprost, że #Polska jest dla wierzących i niewierzących, jest dla wspólnoty nas wszystkich. Dopiero, co wiwatowali na cześć tej Konstytucji. Dziś znów ją tłamszą.”).

Dodatkowo Belka fotografuje się na tle tęczowej flagi i zdaje się nie odróżniać konstytucji swojego przyjaciela Kwaśniewskiego od tej uchwalonej 3 maja 1971 roku. Wciąż rosnące grono ekspertów od uczuć religijnych wciąż wydaje się niekompletne, brak jeszcze słów Jerzego Urbana i Grzegorza Piotrowskiego, choć mogę się założyć, że ich również przemalowanie aureoli Czarnej Madonny nie dotknęło. O sprawie nie wypowiedział się również Włodzimierz Cimoszewicz, aczkolwiek tu akurat można szukać wytłumaczenia w innych zmartwieniach czołowego warszawskiego kandydata Koalicji Europejskiej do PE. Sprawa jego wypadku samochodowego wydaje się coraz bardziej tajemnicza, a przez to, przynajmniej dla mniej przychylnych byłemu premierowi, również coraz bardziej oczywista.



Potencjalni wyborcy wydają się być zresztą na tyle zdeterminowani, że żadne rozwiązanie tej zagadki nie powinno być przeszkodą. Przewrotnie można więc napisać, że Cimoszewiczowi należy się mandat. Jednak pierwszy i chyba najmocniejszy głos w obronie „performerki” należał do Klementyny Suchanow. Pani ta, określana jako pisarka, naukowiec (naukowczyni?) i znawczyni literatury, zwróciła się do ministra słowem mocno obelżywym, zachęcając go, by się nią bliżej zainteresował, jeśli oczywiście jest mężczyzną. Aktywistka sugeruje, że minister „nie ma jaj”. Sama natomiast jaja miała jeszcze całkiem niedawno, rzucała nimi w kolumnę aut prezydenckich, co zresztą skutkowało najpierw adekwatną reakcją policji, później zaś bardzo podobną histerią w mediach. Tak naprawdę bardzo trudno tutaj o coś nowego.

Nasi czytelnicy pamiętają zapewne jeszcze niedawną aferę hulajnogową. Chłopców, którzy jeździli hulajnogami przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej, co jakiś czas najeżdżając na monument, co mogło doprowadzić do jego drobnego uszkodzenia, pouczyła policja. Dzięki odpowiedniemu przedstawieniu sprawy przez media obraz, jaki dotarł do większości odbiorców był już trochę inny – policja miała zatrzymać dzieci, jeżdżące wokół pomnika. To zaś, jako przesada, nadgorliwość, a może i zapowiedź politycznych prześladowań, wzbudziło sprzeciw, zwołano nawet stosowną demonstrację, w której wirtualnie udział zadeklarowały tysiące osób, tyle, że prawie nikt nie przyszedł. Od kilku dni Polskę, ale już nie tylko, bo sprawa nabiera rozgłosu, elektryzuje wiadomość o rzekomym aresztowaniu autorki wspomnianej już grafiki z Matką Boską z tęczową aureolą.



News brzmi rzeczywiście atrakcyjnie, trudno się więc dziwić, że powoduje bardzo różne reakcje, choć oczywiście można ze smutkiem pochylić się nad infantylnością tychże. Inaczej jednak brzmiałaby informacja o zatrzymaniu kobiety, która wtargnąwszy do kościoła, własnymi wlepkami, bez zgody proboszcza, naruszyła integralność Grobu Pańskiego, następnie zaś ten w ten sam wizerunek przyozdobiła okoliczne śmietniki i publiczne toalety. Brzmi trochę gorzej, trudniej tego bronić, szczęśliwie jednak dla „artystki” za długie, więc ta wersja się do społecznej świadomości nie przebije. Tak, jak nie przebiją się tłumaczenia sprawy oczywistej, że kolory tęczy, obecne na wielu religijnych obrazach i przedmiotach kultu mają zupełnie inne znaczenie, umieszczono je tam w innych intencjach, więc zrównywanie je z jednym, konkretnym wzorem, mającym jedno, konkretne znaczenie w przestrzenni społecznej jest czynionym z premedytacją nadużyciem.

To dokładnie to samo, co, oburzające zresztą osoby sięgające po taką argumentację, sprowadzanie w roku 2019 swastyki wyłącznie do jej wcześniejszych, przed-hitlerowskich znaczeń. Tęcza w ułożeniu barw, wykorzystanym przez Elżbietę Podleśną nie jest symbolem przymierza, brak jej jednego koloru, mającego zresztą, o czym mało kto wie, symbolikę bardzo złowrogą dla środowisk LGBT.



Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że Elżbieta Podleśna nie jest osobą, która pojawia się niespodziewanie i znikąd. Nie tak dawno brała udział w napaści na Magdalenę Ogórek przed budynkiem TVP Info na pl. Powstańców Warszawy. To ona zaśmiewała się na wypuszczonym do sieci filmiku, że dr Ogórek „nikt nie lubi”. Po tym, jak na uczestników tej akcji spadła krótkotrwała fala krytyki ze strony politycznych sojuszników, zapowiadała wycofanie się z ulicznej polityki. Pisała przy tym „Nie jestem święta, jestem wściekła (…) Nikogo już nie < >. Nie dlatego, że wygrała wasza wersja lukrowanej opozycji na paseczku PO (…) Dlatego, że muszę zapłacić za swoją dotychczasową działalność cenę, która mnie przerasta. I muszę na tę cenę zapracować całkowitym skupieniem się na życiu pozaopozycyjnym.” Jak widzimy, stało się inaczej, a dla dawnych sojuszników Podleśna stała się ikoną. Z tęczą na aureoli.

Podczas matur w wielu miejscach Polski odebrano wysłane drogą mailową informację o bombach podłożonych w szkołach, w których odbywają się egzaminy. Skala zjawiska jest tak masowa, że trudno tym razem sprowadzić ją do zwykłego wygłupu, jest to raczej działanie, mające na celu przedłużenie stanu społecznego niepokoju, jaki pojawił się, gdy matury zawisły na włosku z powodu ostatecznie zawieszonego strajku. Jeśli władzom uda się w końcu znaleźć odpowiedzialnego za te akcje, zapewne te same media przedstawią to jako walkę PiS z internautami, korzystającymi z poczty elektronicznej. Wtedy zaś tęczowe nakładki na profilówkach zastąpi hasło „Ja też wysyłam e-maile”.