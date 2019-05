Runął 90-metrowy kolos. Wyburzono chłodnię w Elektrowni Łagisza

Ważąca blisko 5 tys. ton żelbetowa konstrukcja nieczynnej chłodni kominowej, w należącej do grupy Tauron Elektrowni Łagisza w Będzinie, została w piątek wyburzona. Do detonacji, po której zbudowany w latach 60. ub. wieku obiekt przestał istnieć, zużyto 200 kg materiałów wybuchowych.

Wyburzanie wybudowanych ponad 50 lat temu nieczynnych chłodni to następstwo wyłączenia z eksploatacji w będzińskiej elektrowni pięciu wysłużonych 120-megawatowych bloków energetycznych, które nie spełniały norm środowiskowych, a ich modernizacja nie była możliwa. Ze względu na obecny stan techniczny oraz postępującą degradację obiekty przeznaczono do wyburzenia.



Pierwszą z czterech chłodni wyburzono metodą strzałową już w 2004 roku, kolejną w sierpniu zeszłego roku. Trzecia chłodnia została zburzona ponad półtora miesiąca temu, a czwarta w piątek. Przygotowania do detonacji trwały 1,5 miesiąca. W tym czasie w żelbetowym płaszczu chłodni wywiercono ponad 3 tys. otworów, gdzie - na wysokości 14 i 16 metrów - umieszczono dwa pasy szeregowo połączonych ładunków wybuchowych. Łącznie materiałem wypełniono ponad 170 m bieżących otworów rozmieszczonych w sześciu rzędach. Eksplozja trwała ok. 3,5 sekundy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Przedstawiciele grupy Tauron wyjaśniają, że rozbiórki tego typu wysokich obiektów - np. kominów czy wież - sposobem wybuchowym to najtańsza, najszybsza i najmniej czasochłonna metoda. Zastosowanie techniki strzałowej jest rozwiązaniem najbardziej korzystnym wszędzie tam, gdzie możliwe jest tzw. kierunkowe powalenie obiektu.Najpoważniejszym zagrożeniem podczas rozbiórki takich obiektów jest zazwyczaj zachowanie wyznaczonego kierunku padania, a także drgania wywołane uderzeniem dużych mas o grunt. Operację w Będzinie przeprowadziła wyspecjalizowana firma z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Na terenie będzińskiej elektrowni planowane jest również wyburzenie metodą strzałową komina.W dniu detonacji wyznaczono 200-metrową strefę zagrożenia, mieszczącą się niemal w całości w obrębie działek elektrowni. Podczas prac strzałowych strefa była zabezpieczona przez posterunki, patrole oraz blokady. O planowanym wyburzeniu z wyprzedzeniem poinformowano mieszkańców i mieszczące się w okolicy firmy, a także odpowiednie służby: policję, straż pożarną, straż miejską, drogowców oraz inspektorat ochrony środowiska.