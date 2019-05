Brak towarów w kubańskich sklepach. Rząd zapowiada racjonowanie żywności

Ze względu na coraz większe problemy z zaopatrzeniem, władze Kuby zamierzają wprowadzić racjonowanie żywności i artykułów higienicznych – poinformowała kubańska minister handlu Betsy Diaz.

Racjonowane mają być m.in. drób, jajka, ryż, kiełbasa, fasola, mydło, pasta do zębów i proszek do prania. – Naszym celem jest sprawiedliwa i rozsądna dystrybucja produktów, których brakuje na rynku - powiedziała Diaz.



Przed miesiącem przywódca Komunistycznej Partii Kuby Raul Castro ostrzegł rodaków, aby przygotowali się na braki w zaopatrzeniu w podstawowe towary w rezultacie presji gospodarczej wywieranej przez USA.



W przemówieniu wygłoszonym na forum kubańskiego Zgromadzenia Narodowego (parlamentu), Castro zapewnił, że Kubie nie grozi jednak powrót do dramatycznej sytuacji, jaka powstała po rozpadzie ZSRR w 1991 r., kiedy kraj stanął przed widmem głodu.

Władze w Hawanie twierdzą, że narastające problemy z zaopatrzeniem są przede wszystkim wynikiem zaostrzenia przez USA sankcji wobec Kuby.Kuba odczuwa także skutki sytuacji w Wenezueli. Jednym z głównych źródeł dewiz dla Hawany jest import i odsprzedaż na inne rynki wenezuelskiej ropy naftowej. W ostatnich miesiącach dostawy tego surowca z pogrążonej w głębokim kryzysie Wenezueli zmniejszyły się o połowę.