Kolejna odsłona protestów „żółtych kamizelek”. Doszły nowe żądania

We Francji kolejna sobota protestów tak zwanych żółtych kamizelek. Tylko przez Paryż ma przejść kilka pochodów. Pojawiły się nowe postulaty.

Do żądań ustąpienia prezydenta Emmanuela Macrona, rozpisania referendum w sprawie rozszerzenia demokracji na całe społeczeństwo i podjęcia kroków, które pozwolą na zwiększenie siły nabywczej pieniądza, doszły protesty wobec planów reformy proponowanej przez ministerstwo edukacji. Dlatego jedna z manifestacji rozpocznie się przed gmachem uniwersytetu paryskiego.



Protestujący wskazują na takie problemy, jak brak odpowiedniej liczby etatów oraz profesorów mogących prowadzić zajęcia w zastępstwie nieobecnych pedagogów, zbyt wielu uczniów w szkołach wszystkich szczebli, braki sprzętu i wyposażenia naukowego oraz zmiany dotyczące matur – w tym likwidacja egzaminu dojrzałości o profilu ekonomicznym, humanistycznym i nauk ścisłych. Według nich, wszystko sprawia, że nauczyciele skarżą się na wypalenie emocjonalne, co przekłada się na utratę motywacji do pracy.



Protesty żółtych kamizelek rozpoczęły się pół roku temu. Pierwotnym powodem było podniesienie cen paliw. Ruch ewoluował, gromadząc osoby niezadowolone z polityki Emmanuela Macrona.

