Najbliższy współpracownik Guaido umieszczony w więzieniu wojskowym

Aresztowany w środę wiceprzewodniczący opozycyjnego parlamentu Wenezueli Edgar Zambrano został umieszczony w tymczasowym areszcie w więzieniu wojskowym w Caracas – poinformował w piątek wenezuelski Sąd Najwyższy.

„Sąd właściwy do rozpatrywania aktów terroryzmu postanowił umieścić Zambrano w więzieniu żandarmerii wojskowej w forcie Tiuna, głównym kompleksie wojskowym w stolicy Wenezueli” – brzmi sądowy komunikat w tej sprawie.



Adwokatka Zambrano Lilia Camejo oświadczyła, że nie rozumie, dlaczego jej klient został umieszczony w więzieniu żandarmerii wojskowej, choć jest cywilem. – Od czasu aresztowania Edgara Zambrano jego prawa są ciągle naruszane. Nie mam dostępu do akt i nie mogłam formalnie popisać pełnomocnictwa w sprawie Zambrano – powiedziała dziennikarzom prawniczka.

Zambrano został aresztowany w środę za wspieranie przewodniczącego opozycyjnego parlamentu Juana Guaido, który 30 kwietnia wezwał armię do przejścia na jego stronę i obalenia dyktatury urzędującego prezydenta Nicolasa Maduro. W ostatnich dniach w rękach policji znalazło się także dziewięciu innych parlamentarzystów.



Zambrano to jeden z najbliższych współpracowników Guaido, lidera opozycji, który w styczniu ogłosił się tymczasowym prezydentem. Zambrano pełni funkcję wiceprzewodniczącego opozycyjnego parlamentu, który kilka miesięcy temu został pozbawiony kompetencji przez prezydenta Nicolasa Maduro i zastąpiony przez Narodowe Zgromadzenie Konstytucyjne, składające się ze zwolenników reżimu.



Dzień przed aresztowaniem Narodowe Zgromadzenie Konstytucyjne pozbawiło Zambrano immunitetu, a Sąd Najwyższy oskarżył go o zbrodnie, w tym o spisek, bunt i zdradę. – Jeden z głównych spiskowców i organizatorów zamachu stanu został aresztowany – mówił w państwowej telewizji przewodniczący Zgromadzenia Diosdado Cabello.