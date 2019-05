Machałek: trzeba zrobić wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo uczniom szkoły

– Jesteśmy poruszeni i wstrząśnięci, trzeba zrobić wszystko by zapewnić bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo psychologiczne, uczniom w tej szkole, rodzicom i bliskim – powiedziała wiceminister edukacji Marzena Machałek o tragedii w szkole w Wawrze.

W piątek przed południem w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w warszawskim Wawrze jeden z uczniów zaatakował drugiego. Raniony nożem chłopiec zmarł. Sprawę badają policja i prokuratura.



Marzena Machałek zapewniła, że ze strony ministerstwa zrobiono wszystko, by w obliczu tragedii wesprzeć szkołę, rodziców i dzieci. Poinformowała, że w szkole był kurator. Oceniła, że dobrze, że był tam także przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.



– Trzeba zrobić wszystko, by sytuację wyjaśnić, zapewnić bezpieczeństwo, także psychologiczne, dzieciom w tej szkole, rodzicom, bliskim. To jest bardzo istotne i to się w tej chwili dzieje (...) zarówno psychologowie, jak i pedagodzy, pracują z dziećmi, są też do dyspozycji rodziców – powiedziała Machałek. Dodała, że sprawę wyjaśniają odpowiednie organy.



– Trzeba wyciągnąć odpowiednie wnioski, ale byłabym przeciwna temu, by wyciągać zbyt pochopne – zaznaczyła wiceminister edukacji.

#wieszwiecej Polub nas

Także wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak (Nowoczesna) w tej samej rozmowie w TVP Info mówiła o tym, że trzeba podjąć wszelkie środki, by wyjaśnić to zdarzenie, jego przyczyny, wniesienie do szkoły ostrego narzędzia, a także podjąć rozmowy o tym, co robić, by takie sytuacje się nie powtarzały.



– To nie może być kwestia wiary, że w polskiej szkole coś może się nie wydarzyć, bo jak pokazała rzeczywistość, zdarzyło się, tylko konkretnych działań. Trzeba przewidywać, trzeba zapobiegać, trzeba edukować – powiedziała Dolniak.



Jak mówiła, „trzeba tak edukować młodzież, wprowadzać takie środki zabezpieczenia, by do takich zdarzeń nie dochodziło, bo za każdym razem na końcu jest tragedia, czyjaś tragedia, nawet jeśli jest jednostkowa, to dla tej rodziny, dla bliskich to jest wielka tragedia i nigdy to zdarzenie nie powinno mieć miejsca”.



Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro oświadczył w piątek, że badane są okoliczności tragedii oraz kwestia wniesienia noża na teren szkoły. – Śledztwo jest prowadzone bardzo intensywnie – zapewnił.

W wydanym po tragedii komunikacie rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska podkreśliła, że najważniejsze jest zapewnienie pomocy psychologicznej uczniom i rodzicom, a także całej społeczności szkolnej. Zaapelowała również, aby nie niepokoić uczniów, rodzin i nauczycieli.



Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapewnił, że miasto zrobi wszystko, co będzie mogło ze swojej strony, żeby pomóc w tej sytuacji. Dodał, że będzie udzielana „przede wszystkim pomoc psychologiczna, która zostanie zapewniona przez miasto”. – Będziemy się starali zapewnić pomoc rodzinie ofiary, jak również rodzinie sprawcy czynu – podkreślił.



Dyrektorka szkoły Agata Kołodziejczyk w opublikowanym na stronie placówki komunikacie poinformowała, że dla osób potrzebujących wsparcia dostępna jest pomoc psychologiczna. W weekend psychologowie będą pełnić dyżury między godz. 10 a godz. 15 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Żegańskiej 1a.



Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak wystąpił w piątek do MEN o zobowiązanie organów prowadzących do przeprowadzenia we wszystkich szkołach w trybie pilnym kontroli bezpieczeństwa.