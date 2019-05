„Samiec chodzi za samicą krok w krok”. Złote małpki zamieszkały w płockim zoo

Hodowlę małpek – lwiatek złotych, rozpoczął Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku, woj. mazowieckie. Małpki te, należą do gatunku zagrożonego wyginięciem. Jedna z nich do płockiego zoo trafiła z zoo w Bristolu z Wielkiej Brytanii, a druga z Szeged na Węgrzech.

– Bardzo liczymy na to, iż para przypadnie sobie do gustu i pojawią się młode, które z uwagi na niską liczebność tego gatunku, są bardzo pożądane – podkreśliła Magdalena Kowalkowska z płockiego ogrodu zoologicznego. Zaznaczyła przy tym, że hodowla lwiatek złotych, to pierwsza taka inicjatywa w historii tej placówki.



– Para, która zamieszkała w płockim zoo to 9-letni samiec, który przyjechał tam z ogrodu w Bristolu oraz 7-letnia samica, która trafiła z ogrodu w Szeged. „Złotą parę” można już podziwiać w pomieszczeniu wewnętrznym Pawilonu Tamaryn i Marmozet – wyjaśniła Kowalkowska. Przyznała, iż lwiatki złote adaptują się jeszcze w nowym miejscu.



– Jednakże są w bardzo dobrej kondycji i chyba już się polubiły, bo trzymają się cały czas razem. Samiec chodzi za samicą krok w krok, a raczej skok w skok – podkreśliła Kowalkowska.



Przypomniała zarazem, że „lwiatka złota to jeden z najbardziej zagrożonych naczelnych na świecie”. W 1981 r. liczba osobników tego gatunku w naturze nie przekraczała 200. Dzięki programom hodowli w ogrodach zoologicznych obecnie liczebność lwiatek utrzymuje się na stabilnym poziomie ok. 1000 osobników.

W warunkach naturalnych lwiatki złote żyją w lasach deszczowych na północny – wschód od Rio de Janeiro w Brazylii. Żywią się głównie owocami, owadami i drobnymi kręgowcami. Niemal całe życie spędzają w koronach drzew, tworząc grupy złożone od 2 do 8 osobników. Samica rodzi zazwyczaj 1–2 młode, którymi opiekują się oboje rodzice.Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku powstał w 1951 r. Zajmuje powierzchnię ok. 15 ha. Mieszka tam ponad 8,8 tys. zwierząt z 573 gatunków, w tym wielu rzadkich. Placówka posiada jeden z największych w Polsce pawilonów dydaktyczno-naukowych, w którym znajduje się m.in. ekspozycja gadów i płazów, a także aranżacja lasu tropikalnego z oryginalną, egzotyczną roślinnością. Są tam także ogromne akwaria, gdzie można zobaczyć faunę i florę mórz i oceanów całego globu.