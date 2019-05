Bezos zademonstrował „niesamowity pojazd”. Księżycowy lądownik ma być gotowy za 5 lat

Jeff Bezos, który chce być realizatorem amerykańskiego powrotu na Księżyc, zademonstrował makietę księżycowego lądownika Blue Moon. Miliarder chce wziąć udział w realizacji amerykańskiego harmonogramu powrotu na Księżyc.

Jeff Bezos uważany za najbogatszego człowieka na Ziemi jest założycielem i dyrektorem nie tylko Amazona, ale również kosmicznej firmy Blue Origin. Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Waszyngtonie zademonstrował makietę lądownika księżycowego Blue Moon. Mówił też o planowanych misjach księżycowych.



Jego działania mają być zgrane z dążeniami amerykańskiego rządu, który chce założyć bazę księżycową w ciągu zaledwie pięciu lat.



Przygotowywany już od trzech lat lądownik Blue Moon ma być gotowy do roku 2024. Bezos opisał go jako „niesamowity pojazd” – wysoki niemal na dwa piętra (około 5 metrów) statek kosmiczny, który może rozmieścić na powierzchni Księżyca cztery mniejsze księżycowe łaziki.



Obecna wersja może dostarczyć do 3,6 tony ładunku, a planowane jest powiększenie ładowności do 6,5 tony. Rozładunek mają umożliwić wysuwane ramiona. Lądownik może także zabierać mikrosatelity, które wprowadzi na orbitę okołoksiężycową.



Dla Blue Origin – rakiety wynoszącej Blue Moon, przygotowywany jest zasilany ciekłym wodorem nowy silnik – BE-7, o ciągu około 40 ton. Pierwsze testy mają odbyć się latem tego roku.



Prywatna firma Blue Origin z siedzibą w Kent w stanie Waszyngton opracowuje rakietę New Shepard na potrzeby krótkich, turystycznych podróży w kosmosie oraz rakietę o dużej ładowności New Glenn do kontraktów satelitarnych. Ma zamiar jeszcze w tym roku wynieść pasażerów w locie suborbitalnym z pomocą rakiety i kapsuły New Shepard, zaś rakietę New Glenn dostarczyć do 2021 r. Firma rozważała także utworzenie bazy załogowej na Księżycu.

W marcu wiceprezydent USA Mike Pence wezwał NASA do zbudowania kosmicznej platformy na orbicie księżycowej i umieszczenia amerykańskich astronautów na południowym biegunie Księżyca do 2024 r. – cztery lata wcześniej, niż planowano wcześniej.



– Świetnie! – tak Bezos skomentował nowy termin; – To właściwa rzecz. Możemy pomóc w realizacji tego harmonogramu – dodał.



NASA skoncentrowała się na południowym biegunie Księżyca – regionie, który – jak się uważa – zawiera wystarczającą ilość wody, którą można by wykorzystać do syntezy dodatkowego paliwa rakietowego oraz wody pitnej.



Bezos mówił o szerszej wizji przyszłości, w której miliony ludzi żyją i pracują w kosmosie. Jak jednak zaznaczył, konieczne jest stworzenie infrastruktury, która obniżyłaby koszty „robienia ciekawych rzeczy w kosmosie”.



Podobna wizja stoi także za innymi przedsięwzięciami kosmicznymi, jak SpaceX Elona Muska czy działania operatorów lotniczych, takich jak United Launch Alliance, partnerstwo między Boeing Co i Lockheed Martin.



Konferencja Bezosa odbyła się na dwa miesiące przed 50. rocznicą pierwszego lądowania na Księżycu.



Bezos, który pragnie stać się wiodącym graczem w badaniach kosmosu i zdobyć zamówienia rządowe, był wielokrotnie celem krytyki ze strony prezydenta Donalda Trumpa, który nazywał go Jeffem „Bozo”. Bezos jest również właścicielem „Washington Post”, gazety, którą Trump często atakował w swoich wpisach dotyczących „fake newsów”.