„Zawsze był agresywny”. Uczeń ze szkoły w Wawrze opowiada o morderstwie [WIDEO]

– Dyrektorce wyznał podobno, że tylko po to przyszedł do szkoły. (…) Był mocno naćpany – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info Krystian ze szkoły w warszawskim Wawrze, gdzie zabito dziś ucznia.

– Emil niedawno się pokłócił z Kubą, ale przyszedł teraz do szkoły. Zaczęli się podobno przepychać, wbiegli do sali od fizyki i tam go trafił kilka razy nożem – mówi Krystian.



Emil chodził z Kubą do klasy. – Zawsze był agresywny, szkoła już dawno powinna go wywalić, ale dawali mu jeszcze szansę. Gdyby go wywalili, to by się to nie stało – twierdzi chłopiec.



Na pytanie, o co poszło, odpowiada: „O pieniądze. Jeden drugiemu pożyczył”. Jak dodaje, było to ok. 2 tys. zł.



Według naszego rozmówcy, napastnik był pod wpływem narkotyków. – Emil był naćpany, zażył kilka pigułek – powiedział chłopak.

Napastnik od dawna sprawiał problemy. – Zawsze była jakaś rozmowa, rozmowa z rodzicami. Emil obiecywał, że się poprawi. Tydzień było dobrze, a później znowu było to samo – odpowiada Krystian, dodając że sam nie miał wcześniej bezpośrednich kontaktów z Emiliem.



Jak mówi, „Kuba był zupełnym przeciwieństwem [Emila]. Zawsze spokojny, bez żadnych problemów, normalny chłopak”.



Krystian twierdzi, że napastnik miał pod zdarzeniu rozmawiać z dyrektorką szkoły. – Może był w szoku. Dyrektorce wyznał podobno, że tylko po to przyszedł do szkoły. (…) Był mocno naćpany – dodaje.



Do tragedii doszło w piątek w Szkole Podstawowej nr 195 w warszawskim Wawrze. Uczeń dźgnął nożem kolegę – pomimo reanimacji nie udało się uratować chłopaka.