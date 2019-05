Znany działacz KOD: To „Szkło kontaktowe” rozpoczęło hejt w mediach

– „Szkło kontaktowe” doprowadziło tak naprawdę do nastrojenia społeczeństwa w kierunku klasy politycznej. „Szkło kontaktowe”, wyśmiewając się z tej drugiej nie-naszej strony, co nam się strasznie podobało, tak naprawdę zaczęło hejt w mediach – powiedział Mariusz Malinowski, redaktor naczelny związanego z totalną opozycją portalu Video-KOD.

Mariusz Malinowski zabrał głos 8 maja, w trakcie spotkania „Polityka nienawiści i prześladowania w sferze publicznej”, zorganizowanego przez Fundację Otwarty Dialog w Warszawie. Związany z KOD Malinowski stwierdził wtedy, że nadawany w TVN program satyryczny „Szkło kontaktowe” „rozpoczął hejt w mediach”.



Jak dodał, „mediom nie opłaca się w tej chwili nie opowiadać tej historii nienawiści między dwoma plemionami i pokazywać, jak my się ze sobą tłuczemy".



Jak dodał, „mediom nie opłaca się w tej chwili nie opowiadać tej historii nienawiści między dwoma plemionami i pokazywać, jak my się ze sobą tłuczemy”.

Mariusz Malinowski z KOD: Szkło Kontaktowe (TVN) zaczęło hejt w mediach pic.twitter.com/ueEp2RipJi — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) May 10, 2019

źródło: Twitter, tysol.pl

Na spotkaniu padło więcej wypowiedzi sformułowanych w podobnym tonie. Echem w mediach odbiła się wypowiedź warszawskiego radnego Nowoczesnej Jarosława Kaczyńskiego, który zwracał uwagę, że po stronie opozycyjnej funkcjonuje mowa nienawiści.– Nie zapominajmy o tym, że pierwszym przypadkiem ofiary z nienawiści był pracownik biura poselskiego Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. (…) Przez wiele lat my, mówię my, bo czuję się częścią tej aktualnej opozycji, co najmniej przyzwalaliśmy na słowa, które należy nazwać mową nienawiści w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości i tego obozu politycznego – mówił wtedy Kaczyński.