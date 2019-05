Premier o śmierci nastolatka w szkole: Bardzo współczuję rodzicom, bliskim

Bardzo współczuję rodzicom, bliskim tego zamordowanego dziecka - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki, pytany na piątkowej konferencji o wydarzenie w szkole podstawowej w warszawskim Wawrze, gdzie jeden z uczniów śmiertelnie ranił ostrym narzędziem kolegę.

Rzecznik KSP kom. Sylwester Marczak powiedział, że w piątek przed południem policja otrzymała zgłoszenie, że w szkole podstawowej w Wawrze doszło do kłótni dwóch chłopców. – Jeden z nich miał wyciągnąć niebezpieczny przedmiot, zaatakować drugiego. Niestety pomimo reanimacji nie udało się uratować tego chłopaka – powiedział kom. Marczak.



Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś przekazał, że śledczy nie będą udzielali informacji o tym zdarzeniu do momentu wstępnego ustalenia okoliczności tragedii.



Do sprawy odniósł się też wcześniej minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. – Z całą pewnością taka historia mrozi i budzi smutek, to jest tragedia, bo zginęło w zasadzie dziecko, młody człowiek – oświadczył.



Podkreślił, że okoliczności tej sprawy są badane, a „śledztwo jest prowadzone bardzo intensywnie”. – W tej chwili nie chciałbym wychodzić ponad to, co prokuratorzy zgodzili się w tej chwili powiedzieć – dodał. – Podstawowe ustalenia czynione są na bieżąco i w momencie, kiedy prokuratura będzie gotowa, żeby podzielić się z państwem jakąś szerszą informacją, to na pewno się stanie – zapewnił Ziobro.



Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że wydarzyła się straszna tragedia. – Jesteśmy wszyscy niesłychanie poruszeni – powiedział zapewniając, że miasto zrobi wszystko, żeby pomóc w tej sytuacji. Dodał, że będą wyciągnięte z tej tragedii wnioski.