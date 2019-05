Indyjski ksiądz dziękuje Polakom za wspieranie chrześcijan w jego kraju

Przebywający z wizytą w Polsce duchowny z Indii, ksiądz Madan Sual Singh, w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową wyraził wdzięczność Polakom za wsparcie prześladowanych w tym państwie chrześcijan.

Duchowny jest dyrektorem diecezjalnego ośrodka społecznego w Kandhamal. Ksiądz Madan Sual Singh podkreśla, że jest to jeden z najbiedniejszych dystryktów w stanie Orisa.



– Nie ma tam warunków do godnego życia, nie ma ofert pracy. chociaż istnieje kilka rządowych szkół – podkreśla.



Duchowny zwrócił się do Polaków z prośbą o wsparcie ubogich chrześcijan w Indiach.



– Jeśli ofiarni Polacy chcą wspierać edukację biednych dzieci z Kandhamal, niech wspierają Caritas Polska – powiedział wdzięczny za pomoc kapłan.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Duchowny spotkał się z władzami Caritas Polska. Jak podkreślał, w Indiach od dobrego wykształcenia zależy wysoka pozycja w społeczeństwie.W ubiegłym roku Caritas Polska podjęła współpracę z indyjską organizacją Jana Vikas, którą reprezentuje ksiądz Madan Sual Singh. Zrealizowany projekt dotyczył edukacji w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w dystrykcie Kandhamal. Cartias Polska planuje kolejny wspólny projekt, tym razem odpowiadający na potrzeby dziewcząt i chłopców pochodzących z dyskryminowanych grup.