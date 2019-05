USA podniosły cła na chińskie towary

Stany Zjednoczone podniosły do 25 procent cła na chińskie towary. Wartość importu z tego kraju sięga 200 miliardów dolarów. Zwiększone taryfy będą nakładane na towary zakupione od dzisiaj.

Donald Trump zapowiada podniesienie ceł na import z Chin Od piątku cła na wybrane towary importowane z Chin do Stanów Zjednoczonych wzrosną z 10 do 25 proc., a dodatkowe taryfy zostaną nałożone na więcej... zobacz więcej

Te towary, które są już w drodze do USA, będą obłożone obowiązującą dotychczas 10-procentowa stawką. Importerzy będą jednak musieli udowodnić, że towary zakupiono przed dniem wprowadzenia nowych ceł.



Chińskie dobra sprowadzane są do USA głównie drogą morską, a ta zajmuje od 2 do 3 tygodni. Część eksporterów ma jeszcze nadzieję na osiągnięcie porozumienia handlowego między Chinami i USA, co oznaczałoby też przynajmniej częściowe zniesienie ceł.

