Zatonęła łódź z migrantami. Uciekali z Libii. Rybacy uratowali 16 osób

Co najmniej 70 migrantów zginęło w piątek, kiedy łódź, którą płynęli, zatonęła na międzynarodowych wodach w pobliżu wybrzeża Tunezji – przekazała państwowa tunezyjska agencja informacyjna TAP.

Według agencji 16 osób udało się uratować załogom będących w pobliżu łodzi rybackich.



TAP dodaje, że na miejscu pracują służby ratunkowe.



Z kolei Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji podała, że w katastrofie zginęło co najmniej 50 osób. Według niej łódź płynęła z Libii. TAP pisze, że statek zmierzał w kierunku Europy.



Do zdarzenia doszło 40 mil morskich (ok. 74 km) na północ od miasta Sfakis.



Nie podano więcej szczegółów dotyczących wypadku.

#wieszwiecej Polub nas