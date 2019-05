Bombowa matura, Madonna Podleśnej i atak na Morawieckiego [OPINIA]

Było pobicie działacza PiS, były alarmy bombowe, profanacja symboli religijnych i skandaliczny atak na rodzinę premiera Mateusza Morawieckiego. Lech Wałęsa likwidował Unię Europejską, a Krystyna Janda odmówiła dzielenia się myślami „z tym narodem”. Wybory coraz bliżej.

Sobota. Napad w Szczecinie, wypadek w Hajnówce



Jarosław Kaczyński wystąpił na pikniku patriotycznym w Pułtusku. Mówił tam: „My wiemy, co trzeba robić, by Polska była silniejsza, a każdy patriota chce, żeby była silniejsza, żeby była dostatniejsza, szczęśliwsza, tzn. żeby ludzie w Polsce byli szczęśliwi, zadowoleni ze swojego losu, byśmy się liczyli na arenie międzynarodowej, żeby z nami się liczono, żeby nas nie obrażano i żeby nas nie próbowano obrabować”.





Prezes PiS odniósł się do ostatnich ataków na Kościół podczas wystąpienia Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim: „Kto podnosi rękę na Kościół, chce go zniszczyć, ten podnosi rękę na Polskę”.







Chętnych do podnoszenia ręki – jak pokaże ten tydzień, jest niemało. W sobotę rękę podniesiono na działacza PiS Janusza Jagielskiego. Były radny i jego kolega zostali pobici, kiedy roznosili gazetki wyborcze Joachima Brudzińskiego.

Janusz Jagielski trafił do szpitala, gdzie okazało się, że ma złamany nos. Mogło być gorzej, bo napastnik zepchnął go ze schodów. Tak oto „strącanie z drzewa pisowskiej szarańczy” stało się w Szczecinie przerażającym faktem.Lider Koalicji Europejskiej, Włodzimierz Cimoszewicz prowadząc samochód potrącił na pasach w Hajnówce 70-letnią rowerzystkę. Kolejne dni przyniosą więcej wiadomości na ten temat.Robert Biedroń pokazał jak sobie mieszka z Krzysztofem Śmiszkiem. W kadrze znalazła się lodówka, na której lider „Wiosny” ma magnesiki z Che Guewarą i Mao Zedongiem. Aż strach pomyśleć, co panowie trzymają w lodówce.Niemiecka telewizja publiczna w głównym wydaniu programu informacyjnego skrytykowała TVP za to, że 3 maja nie transmitowała przemówienia Tuska (i Jażdzewskiego). Bo TVP powinna przerwać transmisję defilady wojskowej z okazji święta państwowego i dać Tuska na wszystkich kanałach! Ba!Zapewne cała defilada powinna stanąć i wsłuchać się w słowa Przewodniczącego RE. Zapewne ARD przerwałaby każdą defiladę, olimpiadę, a nawet wystąpienie Angeli Merkel, gdyby tylko Tusk coś mówił na uniwersytecie w Berlinie. Do ataku niemieckiego medium odniósł się prezes TVP Jacek Kurski: „Jesteśmy Telewizją Polską i mamy obowiązki polskie, jesteśmy dumni z Polski, a polskość to dla nas normalność”.

Poniedziałek. Bombowa matura



Normalnością w Polsce dla niektórych niestety jest profanowanie symboli religijnych i ataki na dziennikarzy. W poniedziałek Policja zatrzymała Elżbietę P., która zasłynęła wcześniej z ataku na Magdalenę Ogórek, a teraz rozklejała Madonny Podleśne w Płocku, czyli wizerunek Matki Boskiej Jasnogórskiej z aureolami w barwach ruchu LGBT. Rozklejała je m.in. na śmietnikach i przenośnych toaletach.



Podleśnej bronić będzie sam Donald Tusk, którego zaproszono na uroczystości obchodów 100. rocznicy powstania Uniwersytetu Poznańskiego. Dowiedzieliśmy się, że przewodniczący RE widzi w tęczy, na której zasiada Jezus w słynnym tryptyku „Sąd ostateczny” Memlinga – kolory LGBT.



Podleśnej bronił również Robert Biedroń, który zażądał zniesienia ochrony prawnej symboli chrześcijańskich. Bardzo ostro odpowiedział mu Paweł Kukiz: „Dla mnie może Pan chodzić z ping-pongiem w ustach i wyćwiekowanej obroży wraz z tabunem podobnych panu kolegów. Pańska sprawa i nic mi do tego. Ale wara od mojej wiary. Wara od symboli, które dla mnie są ważne”.



Nie mają spokoju tegoroczni maturzyści. 16 tys. z nich zostało w ostatniej chwili „ocalonych” przez nowelizację prawa oświatowego, bo ich strajkujący nauczyciele nie przeprowadzili rad pedagogicznych i nie mogliby pisać egzaminu. Teraz maturzystom zagroziły bomby, o których informacje wysłano aż do 122 szkół. Na szczęście żadnej bomy nikt w żadnej szkole nie podłożył, ale maturzystom dołożono stresu.



Cimoszewicz story – ciąg dalszy: samochód, którym kandydat KE do europarlamentu potrącił rowerzystkę nie miał aktualnych badań technicznych…

Wtorek. Janda się nie wymienia



Kolejny dzień matur i tym razem aż 663 alarmy bombowe. Na szczęście alarmy były tak fałszywe, jak bomba zapowiadana w listopadzie ubiegłego roku przez „Gazetę Wyborczą”. Miała być sensacja, która zmiecie PiS ze sceny politycznej, a tymczasem wyszedł pozew prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który domaga się od „Wyborczej” przeprosin i 30 tys. zł za godzenie w jego dobra osobiste.



Bohater wyborów samorządowych, prezydent Legionowa, Roman Smogorzewski (były członek PO) słynny ze swojego skandalicznego i seksistowskiego wystąpienia podczas lokalnej konwencji, postanowił udzielić poparcia Koalicji Europejskiej. Poparcia nie brzydziła się Anna Brzezińska z PO, która pochwaliła się nim na plakatach wyborczych. Warto pomyśleć o większym wykorzystaniu prezydenta Legionowa w kampanii KE – może jakiś spot telewizyjny? W całej Polsce z pewnością będzie głośno…



Krystyna Janda obraziła się definitywnie na Polaków i już nie czuje „potrzeby wymiany myśli z tym narodem”. W tej trudnej sytuacji pozostaje jej zamknąć swój teatr, bo przecież teatru bezmyślnego aktorka i reżyserka uprawiać nie będzie. Chyba, że będzie wymieniać myśli z innym narodem. Tylko który się na nie skusi? „Czuję się tak, jak wielu mnie podobnych, upokorzona i upokarzana każdego dnia” – mówiła aktorka w rozmowie z „Wprost”. Nie jest jasne, co codziennie upokarza Krystynę Jandę, ale czekamy aż reszta z wielu jej podobnych celebrytów zaprzestanie wymiany myśli.



Premier Mateusz Morawiecki wybrał się do Radomia z misją ratowania tamtejszego lotniska. „Lotnisko w Radomiu będzie portem zapasowym dla Lotniska Chopina na Okęciu i dla Centralnego Portu Komunikacyjnego” - powiedział premier ogłaszając początek budowy lotniska Warszawa-Radom przewidzianego, w pierwszym etapie, na 3 mln pasażerów rocznie.

Środa. Kto wywołał II wojnę światową?



Kolejna zmiana w historii przed nami. Ewa Kopacz wykładała o tym, jak to ludzie żyli razem z dinozaurami (i rzucali w nie kamieniami), Hanna Gronkiewicz-Walc opowiadała, jak Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na baranku… Teraz jest jeszcze gorzej, bo okazało się, że to Polska rozpętała II wojnę światową.



„Na początku było słowo, złe słowo. Słowo jednego przeciwko drugiemu. I to złe słowo było Polaka przeciwko innemu narodowi, Niemca przeciwko innemu narodowi” - taką wersję wydarzeń przedstawił wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak podczas miejskich uroczystości upamiętniających 74. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Strach pomyśleć, jak by wyglądał podręcznik do historii, jeśli opozycja wygrałaby wybory.



„Super Express” zapytał Polaków, dlaczego głosują na PiS. W badaniu Instytutu Pollster respondenci wskazali, że partia rządząca „dba o zwykłych ludzi i wyprowadza Polskę z biedy” (41 proc.). Wyborcy PiS uważają również, że rządzący „są uczciwi i robią porządek z aferami, które pojawiły się za rządów poprzedniej władzy”, „za rządów PiS polska gospodarka lepiej się rozwija”, a o obecna władza „broni polskich interesów”.



Cimoszewicz story: „SE” twierdzi, że kandydat na europosła w rzeczywistości uciekł z miejsca wypadku. Wątki bada prokuratura.



Czwartek. Wałęsa likwiduje Unię Europejską



Nie jakiś tam brexit, polexit… Lech Wałęsa idzie na całość i teraz likwiduje całą Unię Europejską. A co! Że nie da rady? Zobaczymy… Likwidację UE zaproponował w wywiadzie dla szwedzkiej popołudniówki „Aftonbladet”. Ale spokojnie, potem Wałęsa zrobi nam nową Unię, lepszą.



Lepszego świata dla nas chce też Robert Biedroń. A jak to będzie w praktyce, dowiedzieliśmy się z wpisu na Facebooku byłego już lidera młodzieżówki Wiosny (czyli Przedwiośnia) Przemysława Stefaniaka. Działacz w poście skarży się na mobbing ze strony liderki lubelskiej Wiosny – Moniki Pawłowskiej, barwnie opisując różne zdarzenia: „Jechaliśmy tego dnia na pierwsze zbieranie podpisów. Monika zaatakowała mnie przy trzech osobach, że jakim cudem ona ku*wa nie wie, że pier*olona dzieciarnia organizuje jakieś ku*wa malowanie tęczy”. Cóż, chciałoby się powiedzieć, że malowanie tęczy jeszcze nikomu nic dobrego nie przyniosło…

O wydarzeniach w lubelskiej Wiosnie wiedział Krzysztof Śmiszek, partner Biedronia, ale zgodnie z lewicową wrażliwością nie pomógł Stefaniakowi. Na stronie Wiosny możemy przeczytać deklarację kandydatki do europarlamentu Moniki Pawłowskiej: „Robert pokazuje jak powinna wyglądać inna polityka, polityka merytoryczna, progresywna i pozbawiona nienawiści”. Takiej „innej polityki” można się naprawdę bać.



Cimoszewicz story: nie zrezygnuję z kandydowania do europarlamentu – oświadczył były premier. Ale może być tak, że wyborcy zrezygnują z kandydata.



Piątek. Atak na rodzinę Mateusza Morawieckiego



Prezydent Donald Trump zaprosił w czerwcu prezydenta Andrzeja Dudę wraz z małżonką do Białego Domu. I to powinna być wiadomość dnia, ale niestety „SE” bezprecendsowo zaatakował rodzinę premiera Mateusza Morawieckiego. Wcześniej Tomasz Piątek insynuował związki Morawieckiego z Kremlem.



W piątek, powołując się na książkę Piotra Gajdzińskiego, byłego współpracownika premiera, „SE” ujawnił, że dwoje najmłodszych dzieci premiera zostało przez niego adoptowanych, nie licząc się z tym, czy dzieci premiera są tego faktu świadome. Trudno skomentować taką podłość inaczej jak ostrzeżeniem dla polityków: w walce nie ma już niczego świętego: ani Matki Bożej, ani rodziny, ani dzieci. Premierowi składamy wyrazy współczucia i szacunku, bo wbrew intencjom atakujących, świat dowiedział, się, że jest dobrym ojcem i szlachetnym człowiekiem.