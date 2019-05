MKiDN zamierza wstrzymać niemiecką aukcję zabytkowego polskiego orła

MKiDN podjęło starania o wstrzymanie niemieckiej aukcji zabytkowej figurki polskiego orła, która zaginęła podczas wojny w 1939 r. – podała w piątek rzeczniczka resortu Anna Bocian. To srebrna figurka orła z głowicy sztandaru 1. Pułku Strzelców Podhalańskich.

– MKiDN podjęło starania o wstrzymanie aukcji. O dalszych krokach będziemy informować na bieżąco – zapewniła Bocian.



O aukcji poinformował w tym tygodniu portal zwiadowcahistorii.pl, który przypomniał, że sztandar wraz z orłem przekazał do 1. Pułku Strzelców Podhalańskich 21 października 1928 r. w Nowym Sączu prezydent Ignacy Mościcki. Pułk należał do 2. Brygady Górskiej i podczas wojny obronnej w 1939 r. początkowo walczył poszczególnymi batalionami, osłaniając nadgraniczne rejony w dolinach rzek Popradu, Białej i Ropy.



„18 września resztki pułku stoczyły ostatni bój pod Rzęsną Ruską, jako straż tylna 24. Dywizji Piechoty. Zaledwie kilkudziesięciu żołnierzy pułku zdołało przebić się do Lwowa. Tam też w obszarze przygranicznym miał zostać ukryty orzeł” – podał portal.



Niemiecka aukcja – jak wynika z informacji podanych przez sprzedawcę – odbędzie 23 maja, a figurka orła znajduje się obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych. Cena wywoławcza to 10 tys. euro.



Interwencję ws. zabytku podjął poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, który we wtorek zwrócił się do MKiDN w tej sprawie. – Myślę, że służby MKiDN, które zajmują się rewindykacją mienia, powinny podjąć działania, aby zablokować aukcję, a następnie odzyskać pamiątkę – powiedział PAP Mularczyk.

źródło: pap

Jak ocenił, jest to „niezwykle istotny zabytek polskiej historii”. Według niego najprawdopodobniej w czasie II wojny światowej został on skradziony przez Niemców i wymieziony z Polski. Mularczyk dodał, że o sprawie poinformuje również ambasadę Polski w Niemczech.Do sprawy dla Polsat News odniósł się w czwartek wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. – Nasz departament zidentyfikował tego orła jako polską stratę wojenną. Wystąpimy z żądaniem restytucji tej straty. Są odpowiednie procedury. To niestety pewnie potrwa. I taka interwencja z mojego ministerstwa już wyszła – zapewnił wicepremier.