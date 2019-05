Strzelanina we Wrocławiu. Potrącił policjanta i zaczął uciekać

Kierowca, podczas próby zatrzymania do kontroli przez policję, potrącił jednego z funkcjonariuszy, a następnie zaczął uciekać. Policjanci zdecydowali się na oddanie strzałów w kierunku pojazdu. Do dramatycznych wydarzeń doszło we Wrocławiu.

– Policjanci z wydziału kryminalnego w trakcie zatrzymywania sprawcy przestępstwa oddali strzały ostrzegawcze, ponieważ zatrzymywany próbował potrącić jednego z policjantów samochodem. Najważniejsze, że nikt nie ucierpiał w tej akcji, a mężczyzna został obezwładniony i jest w rękach policji – przekazał starszy sierżant Dariusz Rajski z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.



Zatrzymany mężczyzna jest podejrzewany o dokonanie włamania. W czasie próby zatrzymania, w okolicach wieżowca Sky Tower, mężczyzna nie chciał wysiąść z pojazdu i podjął próbę ucieczki. Gdy policjanci przestrzelili opony jego samochodu, próbował jeszcze uciekać pieszo, ale po oddaniu przez funkcjonariuszy strzałów ostrzegawczych w powietrze mężczyznę udało się zatrzymać.



Do zdarzenia doszło około południa przy ul. Gwiaździstej we Wrocławiu. Jak informują służby prasowe policji, wciąż trwają czynności w tej sprawie.

