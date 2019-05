„Niegodziwy, zrodzony w chorym umyśle atak na rodzinę premiera”

– Postrzegam takie działanie jako niegodziwe. Być może było ono motywowane politycznie. Według pewnych chorych umysłów chodzić mogło o zaszkodzenie wizerunkowi premiera Morawieckiego. Jednak działanie to jest kompletnie przeciwskuteczne. Bo wyszła na jaw sprawa, która stawia premiera w bardzo szlachetnym świetle – ocenia w rozmowie z portalem tvp.info politolog Artur Wróblewski, odnosząc się do ataku na rodzinę premiera Morawieckiego i ujawnienie, że adoptował on dwoje dzieci.

Skandaliczny atak na rodzinę premiera Morawieckiego Były współpracownik Mateusza Morawieckiego ujawnił w swojej książce, że premier adoptował dwójkę dzieci. Wiedzę o rodzinie obecnego szefa polskiego... zobacz więcej

Jak donosi „Super Express”, w książce byłego współpracownika Mateusza Morawieckiego – jeszcze z czasów, kiedy był pracownikiem banku BZ WBK – ujawniono, że obecny premier adoptował dwoje dzieci.



Atak na rodzinę potępiły zarówno środowiska polityczne, jak i medialne. Słowa wsparcia skierowali do premiera politycy obozu rządzącego i niektórzy działacze opozycji parlamentarnej – m. in. Katarzyna Lubnauer, Władysław Kosiniak-Kamysz i Leszek Miller.



W rozmowie z portalem tvp.info politolog Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego stwierdził, że ujawnienie prywatnych informacji z życia Morawieckiego „jest przykładem czegoś skrajnie perfidnego”.



– Niskie pobudki świadczą o człowieku, który się tego dopuścił. Może chciał zaszkodzić myśląc, że adopcja dzieci jest czymś sensacyjnym – zaznacza. Politolog wskazuje też, że w tej sprawie może chodzić też o „prywatny interes osoby, która zapewne chce zarobić na życiu prywatnym człowieka przez wchodzenie z nim w relacje przyjacielskie”. – Dokonał oszustwa, zdrady lojalności – mówi.



Wróblewski zaznacza, że należy chronić szczególnie dzieci. – Relacje rodzinne, tak bardzo prywatne, intymne, nie mają nic wspólnego z polityką – mówi i wskazuje na konieczność ustalenia pewnych standardów medialno-informacyjnych wobec dzieci polityków. – Wartość życia rodzinnego powinna być szczególnie chroniona – stwierdza.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Wróblewski nawiązał też do „milczenia” w tej sprawie polityków Platformy Obywatelskiej. – Fakt milczenia w takiej sprawie jest przykładem małości ludzkiej, zacietrzewienia. Taka sprawa jest ponadpartyjna, ponad podziałami. Powinna być potępiona przez wszystkich – dodaje.Na koniec dodaje też, że „jeśli prawdą jest, że premier adoptował dwójkę dzieci, to nie ma bardziej heroicznego czynu, który chrześcijanin może zrobić, niż po prostu przyjąć do siebie i zaopiekować się drugim człowiekiem”.– To świadectwo jego chrześcijańskiej postawy, potwierdzającej obraz Morawieckiego jako człowieka szlachetnego – mówi Artur Wróblewski.