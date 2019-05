Ziobro o śmierci nastolatka w szkole: Taka historia mrozi i budzi smutek

– Śmierć nastolatka w szkole mrozi i budzi smutek – to tragedia, bo zginął młody człowiek; okoliczności tej sprawy oraz wniesienia noża na teren szkoły są badane; śledztwo jest prowadzone bardzo intensywnie – oświadczył minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

W Szkole Podstawowej nr 195 na warszawskim Wawrze uczeń dźgnął nożem kolegę, który zmarł w wyniku poniesionych ran.



– Taka historia mrozi i budzi smutek, to jest tragedia, bo zginęło dziecko, w zasadzie młody człowiek – oświadczył minister Ziobro na konferencji w Warszawie.



– Jest to wielka tragedia i straszna rzecz, że młody człowiek może chcieć zamordować innego młodego człowieka. Brakuje słów, by to komentować – dodał.



Jak podkreślił, okoliczności tej sprawy są badane i - jak zapewnił – „śledztwo jest prowadzone bardzo intensywnie”.



Ziobro zaznaczył, że ta sprawa „wymaga bardzo wnikliwego zbadania – również pod kątem oceny motywów, okoliczności wniesienia tego niebezpiecznego przedmiotu, jakim był nóż, na teren szkoły”.

