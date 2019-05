Nie żyje dwóch żołnierzy. Zginęli uwalniając zakładników

Dwóch francuskich żołnierzy zginęło w czasie ratowania zakładników uprowadzonych w zeszłym tygodniu w Beninie w zachodniej Afryce – poinformowały francuskie władze. Jak dodano, zakładnicy – dwóch Francuzów, Amerykanka i obywatel Korei Płd. – są bezpieczni.

Operacji dokonano w nocy z czwartku na piątek na terytorium graniczącej z Beninem Burkiny Faso. W wydanym oświadczeniu prezydent Francji Emmanuel Macron złożył kondolencje bliskim żołnierzy, zaś minister obrony Florence Parly podziękowała amerykańskim sojusznikom za pomoc, a władzom Beninu i Burkiny Faso – za wsparcie.



Do porwania Francuzów, którzy wybrali się do parku narodowego Pendjari, doszło 1 maja w północnej części Beninu, tuż przy granicy. Cztery dni później na terenie parku znaleziono ciało ich miejscowego przewodnika, które według źródeł agencji Reutera, podziurawione było kulami, a także samochód. Nie wiadomo natomiast na razie, kim są i w jakich okolicznościach uprowadzonych zostało pozostałych dwoje zakładników.



Benin jak dotąd był uważany za oazę stabilności w zachodniej Afryce, jednak od pewnego czasu zaczęły się pojawiać obawy, że islamistyczne ugrupowania powiązane z Al-Kaidą i Państwem Islamskim, które są już aktywne w Burkinie Faso, mogą przenikać także do tego kraju.

Od czasu wymierzonej w dżihadystów interwencji wojskowej w Mali w 2013 roku, w regionie stacjonuje ok. 4500 francuskich żołnierzy, z czego w Burkinie Faso jest, jak się szacuje, 250-400 członków sił specjalnych.