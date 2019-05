Bielan: Średnia sondaży niezależnych daje nam sporą przewagę

Średnia sondaży, przede wszystkim z ośrodków niezależnych od partii politycznych, daje nam sporą przewagę – tak wicemarszałek Senatu Adam Bielan (PiS) odniósł się do sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych, według którego Koalicja Europejska otrzymała większe poparcie niż PiS w wyborach do PE.

„Newsweek” opublikował w piątek sondaż Instytutu Badań Spraw Publicznych. Wynika z niego, że Koalicja Europejska otrzymałaby w wyborach europejskich 41,94 proc. poparcia, PiS 39,04 proc., Wiosna 9,57 proc., a Kukiz '15 — 4,79 proc. Sondaż został przeprowadzony dla „Newsweeka” i Radia ZET między 7 a 9 maja na ogólnopolskiej próbie 1011 respondentów.



Bielan w piątek w programie „Kwadrans polityczny” w TVP1 zauważył, że to sondaż tygodnika „Newsweek”. – Nie wiem, czy go pisał pan redaktor (naczelny Tomasz) Lis – zaznaczył.



– Wydaje mi się, że to jest badanie, które przyśniło się panu redaktorowi Lisowi. Marzy chyba o takim wyniku. Wierzę, że jednak po tamtej stronie panuje pesymizm, co do możliwości pokonania nas – podkreślił wicemarszałek Senatu.



Jak dodał, „średnia sondaży, przede wszystkim tych ośrodków niezależnych od partii politycznych – o tym ośrodku nie można tego powiedzieć, bo jest kontrolowany przez osoby, które robiły kampanię samorządową PO – daje nam sporą przewagę”.





Niech dobre sondaże nas nie uśpią, kampania rządzi się swoimi prawami. #Wyboryeuropejskie2019 mogą się rozstrzygnąć niewielką ilością głosów , dlatego ważna jest frekwencja - @AdamBielan wicemarszałek @PolskiSenat @Porozumienie__ @pisorgpl — KwadransPolityczny (@KwadransPolit) 10 maja 2019

„Kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami”



Bielan ocenił też, że kampania wyborcza do PE rządzi się swoimi prawami. – Chcę przypomnieć, że pięć lat temu PO wygrała wybory różnicą zaledwie 25 tys. głosów w skali kraju. To były 3 promile różnicy – wskazał wicemarszałek. Zaznaczył, że te wybory europejskie również mogą się rozstrzygnąć bardzo niewielką liczbą głosów. – Więc potrzebna jest mobilizacja – dodał.



Z kolei szef klubu PO-KO Sławomir Neumann, załączając sondaż na Twitterze napisał: „Jeszcze dwa tygodnie ciężkiej pracy przed nami. Mobilizujmy wszystkich, którzy chcą bronić podstawowych europejskich wartości do pójścia do wyborów. To #WielkiWybór”.