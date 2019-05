Premier: Podczas prac w podstolikach pojawiają się bardzo ciekawe pomysły

– Podczas prac w podstolikach pojawiają się bardzo ciekawe pomysły – powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki, podczas kolejnej tury rozmów przy okrągłym stole edukacyjnym. Dodał, że te propozycje, które zostaną skonsultowane, będą mogły być sukcesywnie wdrażane.

Trzecia tura rozmów przy okrągłym stole edukacyjnym z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęła się w piątek na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.



Premier dziękował wszystkim uczestnikom prac w podstolikach. – Widzę już z tych prac sprawozdawczych, które do mnie spływają regularnie, że pojawiają się bardzo ciekawe pomysły. Czasami jest tak rzeczywiście, że one stoją wobec siebie w sprzeczności (...), ale nie zawsze tak jest. Poza tym, nawet jak tak jest, to nie znaczy, że nie można wypracować kompromisu, jakiegoś wspólnego mianownika – powiedział premier.



– Dzisiaj maturzyści zdają egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Mam nadzieję, że my również zdamy razem, wspólnie ten egzamin. Ja cały czas trzymam drzwi otwarte, zapraszamy te związki zawodowe, które się nie zdecydowały do nas dołączyć i mam nadzieję, że ta formuła będzie bardzo otwarta – powiedział premier.



Morawiecki zaznaczył, że obrady na pewno wymagają „dłuższego cyklu spotkań”. – Ale jeżeli będą jakieś cząstkowe wnioski, propozycje opracowane, gotowe i będą miały charakter już przekonsultowany, to myślę, że warto je wdrażać sukcesywnie, nie czekając aż wszystko od samego początku do końca zostanie między wszystkimi uzgodnione, bo to może nie być takie łatwe – dodał premier.





Machałek: Rozmawiamy o jakości pracy w szkołach



– Jakość pracy w szkołach, rola nauczycieli i dyrektorów w jej zapewnianiu i relacje między dyrektorami szkół, a samorządami były tematami poruszonymi w podstoliku zorganizowanym w ramach okrągłego stołu edukacyjnego – poinformowała jego przewodnicząca, wiceszefowa MEN Marzena Machałek.



Machałek, która przewodniczy podstolikowi „Jakość w systemie edukacji” – podkreśliła, że w jej grupie zajmowano się wszystkim aspektami edukacji. – Jakość edukacji dotyczy wszystkich dziedzin, o których dzisiaj dyskutujemy w różnych podstolikach – powiedziała.



Wiceminister edukacji, wskazała, że w jej podstoliku skupiono się przede wszystkim na badaniu jakości pracy szkoły i na tym, jaka jest w tym rola egzaminów zewnętrznych.



Bardzo ważnym tematem, który był omawiany w tym podstoliku – jak mówiła Machałek – była też rola nauczycieli w zapewnianiu jakości. – Bardzo mocno wybrzmiała sprawa odpowiedniego przygotowania nauczycieli, a później wspierania w procesie edukacji – zaznaczyła wiceszefowa MEN.



Machałek wskazała, że podczas rozmów zwracano również uwagę na rolę dyrektorów, którzy, jako liderzy zapewniają jakość edukacji w szkołach. Jak dodała, oceniono, że należy zwrócić autonomię dyrektorom, aby uniezależnić go od samorządów. – Ten aspekt nie daje mu samodzielności w podejmowaniu decyzji – dodała.



Z kolei przedstawiciele samorządu – jak kontynuowała wiceminister edukacji – podkreślali, że chcą mieć większy wpływ na ocenę i wybór dyrektorów szkół. – Musimy mocno przedyskutować, czy dokładnie rozumiemy i chcemy tego samego, czyli określić cele – oświadczyła Machałek.



Powiedziała również, że oceniono, że brakuje spójności między tym, co szkoła realizuje, a programem.





Müller: Budowanie postaw wśród uczniów jednym z najważniejszych zadań szkoły



– Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest budowanie postaw dotyczących uczenia się i zaangażowania społecznego wśród uczniów – powiedział sekretarz stanu w MNiSW Piotr Müller.



Jak zaznaczył Müller, który przewodniczy obradom podstolika „Uczeń w systemie edukacji”, jednym z najważniejszych aspektów poruszonych podczas rozmów jest podstawa programowa i jej realizacja.



– Z jednej strony mówiliśmy o tym pakiecie wiedzy, w który powinien być wyposażony uczeń po zakończeniu szkoły, ale również - i tutaj było to istotne - postaw, które budujemy wśród uczniów, wśród młodzieży – podkreślił.



Jego zdaniem jednym z najważniejszych zadań szkoły jest budowanie postaw dotyczących uczenia się, zaangażowania społecznego, które „są trwałym fundamentem do tego, by uczeń, a później dorosła osoba, mieli wolę dalszego kształcenia się po zakończeniu edukacji formalnej”.



Dodał, że elementem łączącym MEN i MNiSW jest kwestia doskonalenia nauczycieli. – Obecnie trwają konsultacje społeczne w zakresie standardów kształcenia nauczycieli, czyli wymogów, które musi spełnić absolwent w tym wypadku w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. My, w ramach reformy szkolnictwa wyższego, zmieniliśmy przepisy i to kształcenie będzie się odbywało w zakresie jednolitych studiów magisterskich – wyjaśnił Müller.



Zastrzegł, że w ramach podstolika zarówno uczniowie, jak i rodzice oraz nauczyciele wskazywali na potrzebę posiadania umiejętności indywidualizacji procesu kształcenia, tak aby równolegle w trakcie lekcji nauczyciel potrafił różnicować poziom dla poszczególnych uczniów. – To była kwestia wskazywana jako pewna luka, która w tej chwili istnieje – ocenił.



Müller zaznaczył, że podczas rozmów podnoszona była także kwestia czasu pracy ucznia. – Należy tak zbudować kształcenie uczniów, aby ten czas pracy nie przekraczał pewnego maksimum, które już nie daje efektywności jeżeli chodzi o kształcenie – postulował. Wyjaśnił, że uczestnicy rozmów dyskutowali także o kwestii liczby uczniów w klasie, łącząc tę kwestię z wymiarem pensum.





Kopeć: Kształcenie i wynagrodzenie nauczycieli to m.in. tematy poruszane przy podstoliku



– Kształcenie i wynagrodzenie nauczycieli, awans zawodowy, głęboka zmiana ustawy o Karcie nauczyciela – m.in. te tematy wymienił w piątek wiceminister edukacji Maciej Kopeć, mówiąc o dotychczasowych rozmowach w podstoliku „Nauczyciel w systemie edukacji”.



Maciej Kopeć, który przewodniczy podstolikowi „Nauczyciel w systemie edukacji”, poinformował, że podczas dotychczasowych rozmów uczestnicy omawiali kwestie dotyczące nauczycieli na podstawie „szczegółowych danych statystycznych oraz aktualnych badań edukacyjnych zarówno polskich, jak i międzynarodowych”.



– Kluczowy element, który był poruszany, dotyczył kształcenia nauczycieli – podkreślił. Dodał, że „szczegółowe kwestie dotyczące standardów kształcenia są obecnie w trakcie konsultacji do 20 maja”. – Umówiliśmy się, że reprezentanci podstolika będą mogli nadesłać uwagi do ministerstwa nauki w ramach konsultacji społecznych – wskazał Kopeć.



Wśród innych kwestii poruszanych przy podstoliku wymienił wynagrodzenie nauczycieli. – To, co najczęściej było podkreślane, to połączenie systemu wynagradzania z jakością pracy – powiedział wiceminister. – Kolejna rzecz dotyczyła awansu zawodowego nauczycieli – tu wskazywano, że obecna formuła awansu w zasadzie się wyczerpała. Powstała w innej epoce i należałoby tutaj dokonać istotnych zmian – zauważył Maciej Kopeć.



Kolejną kwestią była Karta nauczyciela. – Tu były głosy dotyczące głębokiej zmiany lub stworzenia alternatywnego systemu, który by z nauczyciela tworzył funkcjonariusza państwowego czy służby cywilnej. Z drugiej strony wskazywano, że ten system powinien być bardziej elastyczny, zwłaszcza tam, gdzie dotyczy nauczycieli zawodu w szkołach zawodowych – mówił Kopeć.



Podczas rozmów przy podstoliku – poinformował wiceminister – poruszono także sprawy związane z finansami. Jak podkreślił, zdaniem uczestników system pensum powinien być „bardziej elastyczny” i „powinna zostać zwrócona na to uwaga szczególnie w obszarach wiejskich”.





