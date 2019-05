Atak nożownika w warszawskiej szkole. Jedna osoba nie żyje

Policjanci z Wawra interweniowali w jednej ze szkół, w której doszło do tragicznej w skutkach kłótni pomiędzy dwójką nastolatków. W jej trakcie jedno z dzieci zaatakowało drugie nożem. Chłopiec nie żyje.

Rzecznik stołecznej policji kom. Sylwester Marczak potwierdził, że chłopiec, który został zaatakowany przez kolegę ostrym narzędziem w szkole w warszawskim Wawrze, nie żyje. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratury.



– Potwierdzamy, że o 10.30 mieliśmy zgłoszenie, że doszło do kłótni pomiędzy dwoma chłopakami. Jeden z nich miał wyciągnąć niebezpieczny przedmiot, zaatakować drugiego. Niestety pomimo reanimacji nie udało się uratować tego chłopaka – powiedział Marczak. Rzecznik podał, że szkoła, w której doszło do zdarzenia mieści się przy ul. Króla Maciusia. Jak dodał, w tym momencie na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratury.



– Na miejsce zdarzenia wysłany został prokurator dyżurny, który ustala szczegóły sprawy – poinformował w rozmowie z portalem tvp.info prok. Marcin Saduś, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.



W szkole, gdzie doszło do zabójstwa powołano sztab kryzysowy. Na miejscu jest wicekurator oświaty – poinformował rzecznik warszawskiego kuratorium oświaty Andrzej Kulmatycki. Dodał, że sytuacja jest monitorowana.

