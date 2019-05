Znieważenie pomnika ofiar smoleńskich. Mężczyzna wszedł na monument

Podczas składania kwiatów przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej doszło do incydentu. Mężczyzna wszedł na monument i zaczął krzyczeć w stronę prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Interweniowała policja. – W tej chwili w jednej z komend trwają czynności z tym mężczyzną – mówi portalowi tvp.info rzecznik stołecznej policji komisarz Sylwester Marczak. Dodaje, że czynności prowadzone są pod kątem art. 51 kodeksu wykroczeń, tj. zakłócania porządku publicznego.

Politycy PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki, w kolejny miesiąc po tragedii z 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku złożyli kwiaty pod pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej przy placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie.



Gdy uczestnicy obchodów zbliżali się do monumentu, wszedł na niego mężczyzna – znany z uczestnictwa w antyrządowych protestach, związany ze środowiskiem KOD – i zawołał, zwracając się do prezesa PiS.



– Kiedy wreszcie skończysz tę szopkę? Dziewięć lat, kiedy przestaniesz oszukiwać ludzi? – mówił. Został odprowadzony przez funkcjonariuszy do policyjnego wozu.

źródło: portal tvp.info, PAP

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154 wiozącego delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka, najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.