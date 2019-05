Dworczyk: Upublicznianie szczegółów z życia rodziny premiera to „zwyczajne łajdactwo”

– Przekroczono w polityce wiele granic, ale są takie nieprzekraczalne; upublicznianie wrażliwych szczegółów z życia rodziny premiera, to „zwyczajne łajdactwo” – oświadczył w piątek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Dworczyk w mediach społecznościowych nawiązał do książki b. rzecznika banku BZ WBK Piotra Gajdzińskiego – „Delfin. Mateusz Morawiecki”, w której ujawnił on szczegóły życia prywatnego premiera Morawieckiego. Chodzi o informację, że Morawiecki wraz żoną Iwoną adoptowali dwójkę dzieci. Informację tę podał w piątek na pierwszej stronie „Super Express”.



– Przekroczono w polityce wiele granic, ale są takie nieprzekraczalne - upublicznianie wrażliwych szczegółów z życia rodziny to zwyczajne łajdactwo – podkreślił szef KPRM na Twitterze.



– Piotr Gajdziński jako były rzecznik BZ WBK wykorzystał poufne informacje celem ataku na premiera Mateusza Morawieckiego. Nie da się tego zrozumieć... – dodał Dworczyk.