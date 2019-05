Partner Biedronia wiedział o mobbingu w Wiośnie

Władze Wiosny wiedziały o problemie mobbingu w lokalnych strukturach partii – zapewnia Przemysław Stefaniak. Były już działacz Wiosny ujawnił, że był wielokrotnie mobbingowany przez koordynatorkę działającą w strukturach partii. Stefaniak o sprawie informował zarówno Krzysztofa Śmiszka, lidera dolnośląsko-opolskiej listy Wiosny, jak i Karolinę Molską, współprzewodniczącą młodzieżówki, do której odesłał go zresztą Śmiszek. Na dowód były działacz publikuje screeny z korespondencji z obojgiem przedstawicieli partii.

Przemysław Stefaniak zdecydował się na ujawnienie rozmów, ponieważ przedstawiciele Wiosny zarzucili mu w mediach kłamstwo – Krzysztof Śmiszek zapewniał w Polsat News, że Stefaniak „nie przyszedł do niego z prośbą o pomoc”.



Okazuje się jednak, że o problemie wiedział od 28 kwietnia, kiedy to Stefaniak poinformował go o trudnej sytuacji między nim a koordynatorką Moniką Pawłowską i zapytał o istnienie procedur antymobbingowych w partii.



– Niestety, nie wiem nic o takich procedurach. W razie problemów należy najpierw porozmawiać z koordynatorem okręgu albo szefami całej młodzieżówki – odpowiedział mu Krzysztof Śmiszek.



29 kwietnia Przemysław Stefaniak – zgodnie z poleceniem – skontaktował się z Karoliną Molską, współprzewodniczącą młodzieżówki Wiosny, która przekazała mu, że zajmie się tą sprawą w kolejnym tygodniu, ponieważ jest zajęta w związku z maturami.



Jednak przez dwa tygodnie ze Stefaniakiem nikt się w tej sprawie nie skontaktował; postanowił on więc poinformować o decyzji o odejściu z Wiosny kolegów z młodzieżówki. Na zamkniętej facebookowej grupie „Przedwiośnie-Lublin” odniósł się wtedy do sprawy jeden z jej członków, Patryk Stachowski, który określił sprawę mobbingu jako „personalne awersje” i bronił oskarżaną o mobbing Pawłowską: „nie pozwolę, by zarzucał Moni, że źle traktuje młodzież”, która – jak określił – jest jej „oczkiem w głowie”.





Przemysław Stefaniak prosi tym samym władze Wiosny, by w medialnych wypowiedziach „nie kłamali co do faktów z tej historii”, a aktywistom partii, by nie kłamali w komentarzach. Przypomniał, że nie jest już członkiem Wiosny i teraz to do jej przedstawicieli należy „wyjaśnienie sprawy do końca i wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych”.