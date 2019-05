Andrzej Zybertowicz: To upadek standardów

Nie znam motywów środowiska, ale myślę, że jest to upadek standardów – powiedział dr hab. Andrzej Zybertowicz. Socjolog, doradca prezydenta Andrzeja Dudy był pytany, dlaczego Sekcja Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych odmówiła przyznania mu tytułu profesorskiego.

„Gazeta Wyborcza” poinformowała, że dr hab. Andrzej Zybertowicz, socjolog i doradca prezydenta Andrzeja Dudy, nie otrzyma tytułu profesora. Gazeta cytowała filozofa prof. Tadeusza Gadacza, który w mediach społecznościowych podał, że „Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych odmówiła przyznania tytułu profesora panu Andrzejowi Zybertowiczowi”.



W czwartek przedstawiciel Sekcji I Nauk Humanistycznych i Społecznych CK, która podejmowała decyzję w sprawie profesury Zybertowicza, zaznaczył, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Jak wyjaśnił, musi ją jeszcze podjąć prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Zgodnie z zapisami ustawowymi tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji. Najbliższe spotkanie prezydium CK zaplanowane jest na 27 maja.



Zybertowicz pytany w radiu RMF FM o przyczyny, dla których sekcja nie chce, żeby był profesorem, odpowiedział: „Sekcja działa na podstawie tzw. superrecenzji, których treść jest mi nieznana”.



– Mam wrażenie, że mamy do czynienia z sytuacją paradoksalną, bo zazwyczaj chodzi o to, żeby władza polityczna nie ingerowała w funkcjonowanie świata akademickiego. A w tym przypadku, być może, sam świat akademicki zaprosił styl konfrontacji politycznej do swojego wnętrza – mówił Zybertowicz.



W jego opinii zostało zrealizowane „nie w wyniku jakiegokolwiek ciśnienia władzy politycznej, tylko w wyniku zadziwiającego wzmożenia samych badaczy”.

Dopytywany o to, czy nieprzyznanie mu profesury jest zemstą za to, że jest doradcą prezydenta, Zybertowicz przyznał, że nie zna „motywów środowiska i działań zamkniętych”. – Natomiast myślę, że jest to upadek standardów – oświadczył.



Na pytanie, co dalej z jego profesurą, odpowiedział: „Są dwie możliwości: albo prezydium Centralnej Komisji uzna, że profesura mi się nie należy i wtedy będę miał instancję odwoławczą – zapoznam się z superrecenzjami, zakładam; albo uzna, że zasługuję na profesurę i wtedy wniosek zostanie skierowany do kancelarii prezydenta”.



Zybertowicz wyjaśnił, że prezydent nie może z „własnej, nieprzymuszonej woli nadać profesury ani odmówić”. – Może tylko sprawdzić prawidłowość wcześniejszego działania – podkreślił.



Postępowanie w sprawie przyznania Zybertowiczowi tytułu profesora nauk społecznych wszczęła w listopadzie 2017 r. Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.



CK wyznaczyła na początku stycznia 2018 r. pięciu recenzentów dorobku naukowca. Zostali nimi: prof. Aleksander Manterys z Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie, prof. Marcin Król z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Józef Bańka z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, prof. Lech Zacher z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i prof. Szymon Wróbel z Uniwersytetu Warszawskiego. Wszyscy opowiedzieli się za nadaniem tytułu profesora Andrzejowi Zybertowiczowi.

źródło: RMF FM, PAP

Prezydencki doradca zapowiedział na antenie RMF FM, że udostępni w internecie szczegółową analizę dwóch recenzji, w której wykaże, „że dwóch profesorów napisało recenzje nierzetelne”.