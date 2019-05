Wystawił córkę przez okno jadącego autobusu. Chciał „pokazać świat z innej perspektywy”

28-letni ojciec wystawił swą córkę przez okno jadącego autobusu. Kierowca komunikacji miejskiej zatrzymał się i zwrócił uwagę mężczyźnie na niebezpieczne zachowanie. W tym czasie całe zdarzenie zauważył przejeżdżający tamtędy policjant i zatrzymał agresora.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w autobusie komunikacji miejskiej w Krakowie linii 503, jadącym w kierunku Bieżanowa. Wśród pasażerów znaleźli się konkubenci podróżujący ze swoim 1,5-rocznym dzieckiem. W pewnym momencie między partnerami doszło do głośnej wymiany zdań.



28-latek najpierw wulgarnie zwrócił się do swej towarzyszki, a po chwili wziął na ręce siedzącą na jej kolanach dziewczynkę. Następnie otworzył okno i wystawił przez nie córkę w taki sposób, że cała zwisała nad jezdnią (otwór okienny był mały, więc ojciec najpierw wystawił główkę dziecka. a potem nogi).

#wieszwiecej Polub nas

Autobus zatrzymał się i kierowca zwrócił uwagę mężczyźnie na niebezpieczne zachowanie. Agresor oddał dziecko partnerce, podbiegł do kierowcy, uderzył go i zwyzywał.

W tym czasie dziecko zwisające z autobusu zauważył przejeżdżający tamtędy policjant. Natychmiast podjął interwencję. Obezwładnił agresora i założył mu kajdanki, po czym zatrzymanego przejął wezwany patrol.



28-latek usłyszał w komisariacie VI zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia (art. 160 § 2 kodeksu karnego), za co grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Podejrzany podczas przesłuchania tłumaczył swoje zachowanie chęcią „pokazania dziecku świata z innej perspektywy”.



Na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze, sąd zastosował wobec 28-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.